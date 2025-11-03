Dieses Robotaxi Unternehmen startet durch: IPO soll über 860 Millionen bringen!

Das chinesische Unternehmen Pony AI steht kurz vor einem spektakulären Schritt: Der Entwickler autonomer Fahrzeuge will in Hongkong rund 6,7 Milliarden Hongkong-Dollar – umgerechnet etwa 748,5 Millionen Euro – einsammeln. Nach Informationen von Bloomberg News sollen die Aktien zu 139 Hongkong-Dollar (15,53 Euro) pro Stück angeboten werden. Das liegt gut vier Prozent unter dem Schlusskurs von 18,68 US-Dollar am Freitag an der Nasdaq.

Insgesamt will Pony AI 42 Millionen Aktien platzieren, zusätzlich ist eine Mehrzuteilungsoption über 6,3 Millionen Papiere vorgesehen. Bereits im November 2024 hatte Pony AI in den USA den Gang an die Nasdaq gewagt und dort 260 Millionen US-Dollar erlöst. Jetzt soll Hongkong als zweite Heimatbörse das Wachstum in Asien absichern. Das Unternehmen reichte vergangene Woche seine Unterlagen bei der chinesischen Wertpapieraufsicht CSRC ein.

Autonomes Fahren als Milliardenmarkt

Pony AI mit Sitz in Peking, Guangzhou und dem Silicon Valley wurde von den ehemaligen Baidu-Entwicklern James Peng und Tiancheng Lou gegründet. Ihr Ziel: Fahrzeuge, die ohne menschliches Zutun sicher und effizient unterwegs sind. Die Firma ist inzwischen in mehreren Märkten aktiv – unter anderem mit Robotaxi-Lizenzen in Dubai und Katar sowie einer Kooperation mit dem singapurischen Mobilitätsanbieter ComfortDelGro.

Ein Highlight ist die Partnerschaft mit dem US-Autobauer Stellantis. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 4 – also "hands off, eyes off" – entwickeln. Analyst Johnson Wan von Jefferies sieht Pony AI deshalb "als bestpositionierten Anbieter im chinesischen Robotaxi-Markt". Er erwartet, dass die Firma langfristig rund 30 Prozent Marktanteil erreicht.

Früher Einstieg ins autonome Trucking

Zusätzliche Fantasie bringt eine Kooperation mit dem Lkw-Hersteller SANY und dem Chipriesen Nvidia. Gemeinsam entwickeln sie autonome Lastwagen der Stufe 4, die auf Nvidias DRIVE-Orin-Technologie basieren. Nvidia betont, dass der Markt für Nutzfahrzeuge riesig sei – allein 2021 wurden in China 1,3 Millionen schwere Lkw verkauft. Arbeitskräftemangel und hohe Fahrerkosten machten den Einsatz autonomer Trucks wirtschaftlich attraktiv.

Chancen und Bewertung

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 59 auf Basis der vergangenen zwölf Monate ist Pony AI kein Schnäppchen, doch Anleger wetten auf starkes Wachstum. Sollte sich der Umsatztrend fortsetzen, könnte sich die Bewertung halbieren. Jefferies taxiert das Kursziel bei 32,80 US-Dollar. "Pony AI hat gezeigt, dass es nicht nur Technologie, sondern auch Skalierung beherrscht", heißt es in der letzten Analyse.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

