    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.11.25
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (+0,05 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,74 %), DAX Performance (+1,02 %), Gold (-0,09 %), Silber (-0,03 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UQ2B6R Long 65,16 259,00 Tsd.
    Gold SJ0PF6 Long 2,91 241,74 Tsd.
    DAX Performance DY8NMY Long 30,40 181,80 Tsd.
    Silber NB397F Long 22,50 168,90 Tsd.
    Gold DU3WX6 Long 37,18 106,50 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Tesla VK8XA1 Long 1,59 137,40 Tsd.
    iShares Ethereum Trust ETF VH1BJ1 Long 2,83 78,72 Tsd.
    Münchener Rück AG PG7DKR Long 7,01 19,81 Tsd.
    Marvell Technology Group Ltd SJ7W68 Long 3,18 18,06 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index SW9A7T Long 13,20 15,47 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 1,24 Mio.
    Dow Jones Industrial Average Excess Return
    Classic
    		CU0F0W 1,03 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		SU91A1 341,58 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Cap
    		DY49JZ 266,52 Tsd.
    DAX Performance
    Reverse Cap
    		VK8WSL 112,30 Tsd.



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.11.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.