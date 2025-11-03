Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.11.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (+0,05 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,74 %), DAX Performance (+1,02 %), Gold (-0,09 %), Silber (-0,03 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UQ2B6R
|Long
|65,16
|259,00 Tsd.
|Gold
|SJ0PF6
|Long
|2,91
|241,74 Tsd.
|DAX Performance
|DY8NMY
|Long
|30,40
|181,80 Tsd.
|Silber
|NB397F
|Long
|22,50
|168,90 Tsd.
|Gold
|DU3WX6
|Long
|37,18
|106,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Tesla
|VK8XA1
|Long
|1,59
|137,40 Tsd.
|iShares Ethereum Trust ETF
|VH1BJ1
|Long
|2,83
|78,72 Tsd.
|Münchener Rück AG
|PG7DKR
|Long
|7,01
|19,81 Tsd.
|Marvell Technology Group Ltd
|SJ7W68
|Long
|3,18
|18,06 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A7T
|Long
|13,20
|15,47 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|1,24 Mio.
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|
Classic
|CU0F0W
|1,03 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|SU91A1
|341,58 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|DY49JZ
|266,52 Tsd.
|DAX Performance
|
Reverse Cap
|VK8WSL
|112,30 Tsd.
