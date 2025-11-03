Secunet Security Networks Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 03.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von +4,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Der Kurs der Secunet Security Networks Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,38 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -1,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +72,73 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat +4,48 % 3 Monate -6,38 % 1 Jahr +85,77 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR wert.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.