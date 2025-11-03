    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    ADAC Studie zu Plug-In-Hybriden

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Batterien altern sehr unterschiedlich (FOTO)

    München (ots) - Die Antriebsbatterien von Plug-In-Hybriden (PHEVs) büßen im
    Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Wie ausgeprägt dieser
    Effekt in der Realität ist, hat der ADAC in einer Studie untersucht. Der
    Mobilitätsclub hat dafür zusammen mit Aviloo - einem Anbieter für unabhängige
    Batterietests - rund 28.500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of
    Health, SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet. Der SoH gibt
    an, wie viel der ursprünglichen Kapazität einer Batterie noch verfügbar ist.

    Die Daten zeigen, dass die Alterung der Batterien je nach Hersteller und
    elektrischem Fahranteil sehr unterschiedlich verläuft. Grundsätzlich ist davon
    auszugehen, dass bei einem Großteil der ausgewerteten Fahrzeuge die
    Antriebsbatterie ein durchschnittliches Fahrzeugleben lang halten wird. Generell
    gilt aber: Ein höherer elektrischer Fahranteil bedeutet mehr Ladezyklen und
    führt damit im Schnitt zu einer stärkeren Degradation des Akkus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    53,93€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,92€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wenn man die Modelle nach Hersteller zusammenfasst, ergibt sich folgendes Bild:
    Bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz ist im Schnitt nur eine gering ausgeprägte
    Batteriealterung festzustellen. Bei Autos der Volkswagen-Gruppe verläuft die
    Alterung in der Regel in einem Rahmen, und es gibt nur wenige Ausreißer nach
    unten. Fahrzeuge der BMW-Gruppe zeigen ebenfalls eine erwartbare Degradation,
    jedoch ist die Anzahl der Ausreißer nach unten erkennbar. Ford Plug-In-Hybride
    zeigen zu Beginn der Lebensdauer eine stärkere Alterung, welche sich aber im
    weiteren Verlauf abflacht. Die Datenlage für Fahrzeuge mit höheren
    Laufleistungen ist bei Ford allerdings noch gering, was eine Einschätzung zum
    weiteren Verlauf der Degradation erschwert. Tendenziell auffällig sind die Daten
    von Mitsubishi: Viele Fahrzeuge in der Studie zeigen bereits nach überschaubaren
    Laufleistungen eine ausgeprägte Batteriealterung, die sich im weiteren Verlauf
    etwas stabilisiert.

    Die Streubreite in den Studienergebnissen verdeutlicht, dass es ratsam ist, vor
    dem Kauf eines gebrauchten Plug-In-Hybrids einen Batteriecheck durchführen zu
    lassen. Basierend auf Erfahrungswerten sollten dabei laut ADAC Experten folgende
    SoH-Werte erreicht werden:

    - bei 50.000 km mindestens 92 %
    - bei 100.000 km mindestens 88 %
    - bei 150.000 km mindestens 84 %
    - bei 200.000 km mindestens 80 %

    Liegt der Wert spürbar darunter, könnte dies ein Hinweis auf eine übermäßig
    gealterte Batterie oder defekte Batteriezellen sein. Der Austausch einer
    defekten Plug-In-Antriebsbatterie bei einem gebrauchten Fahrzeug kann im
    ungünstigsten Fall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Gegenüber den
    Herstellern fordert der ADAC deshalb, dass die Batterie eines Plug-In Hybrids
    auch bei hohen elektrischen Fahranteilen mindestens 200.000 km halten muss.
    Fahrer eines PHEVs können aktiv zur Lebensdauer beitragen, indem Sie die
    Batterie nicht immer auf 100 Prozent aufladen. Der Ladebereich zwischen 20 und
    80 Prozent gilt als besonders akkuschonend.

    Wer schon vor dem Kauf weiß, dass möglichst viele Fahrstrecken künftig
    elektrisch zurückgelegt werden sollen, für den kommt unter Umständen eher ein
    rein batterieelektrisches Auto in Betracht. Die Erfahrungen aus den ADAC
    Dauertests zeigen, dass viele moderne Elektroautos voll alltagstagstauglich sind
    und deren größere Batterien weniger Ladezyklen durchlaufen, wodurch sie in der
    Regel auch hohe Fahrleistungen meist zuverlässig meistern.

    Pressekontakt:

    ADAC Kommunikation
    T +49 89 76 76 54 95
    mailto:aktuell@adac.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150033
    OTS: ADAC


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ADAC Studie zu Plug-In-Hybriden Batterien altern sehr unterschiedlich (FOTO) Die Antriebsbatterien von Plug-In-Hybriden (PHEVs) büßen im Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Wie ausgeprägt dieser Effekt in der Realität ist, hat der ADAC in einer Studie untersucht. Der Mobilitätsclub hat dafür zusammen mit …