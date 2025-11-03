ADAC Studie zu Plug-In-Hybriden
Batterien altern sehr unterschiedlich (FOTO)
München (ots) - Die Antriebsbatterien von Plug-In-Hybriden (PHEVs) büßen im
Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Wie ausgeprägt dieser
Effekt in der Realität ist, hat der ADAC in einer Studie untersucht. Der
Mobilitätsclub hat dafür zusammen mit Aviloo - einem Anbieter für unabhängige
Batterietests - rund 28.500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of
Health, SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet. Der SoH gibt
an, wie viel der ursprünglichen Kapazität einer Batterie noch verfügbar ist.
Die Daten zeigen, dass die Alterung der Batterien je nach Hersteller und
elektrischem Fahranteil sehr unterschiedlich verläuft. Grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass bei einem Großteil der ausgewerteten Fahrzeuge die
Antriebsbatterie ein durchschnittliches Fahrzeugleben lang halten wird. Generell
gilt aber: Ein höherer elektrischer Fahranteil bedeutet mehr Ladezyklen und
führt damit im Schnitt zu einer stärkeren Degradation des Akkus.
Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Wie ausgeprägt dieser
Effekt in der Realität ist, hat der ADAC in einer Studie untersucht. Der
Mobilitätsclub hat dafür zusammen mit Aviloo - einem Anbieter für unabhängige
Batterietests - rund 28.500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of
Health, SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet. Der SoH gibt
an, wie viel der ursprünglichen Kapazität einer Batterie noch verfügbar ist.
Die Daten zeigen, dass die Alterung der Batterien je nach Hersteller und
elektrischem Fahranteil sehr unterschiedlich verläuft. Grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass bei einem Großteil der ausgewerteten Fahrzeuge die
Antriebsbatterie ein durchschnittliches Fahrzeugleben lang halten wird. Generell
gilt aber: Ein höherer elektrischer Fahranteil bedeutet mehr Ladezyklen und
führt damit im Schnitt zu einer stärkeren Degradation des Akkus.
Anzeige
Präsentiert von
Wenn man die Modelle nach Hersteller zusammenfasst, ergibt sich folgendes Bild:
Bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz ist im Schnitt nur eine gering ausgeprägte
Batteriealterung festzustellen. Bei Autos der Volkswagen-Gruppe verläuft die
Alterung in der Regel in einem Rahmen, und es gibt nur wenige Ausreißer nach
unten. Fahrzeuge der BMW-Gruppe zeigen ebenfalls eine erwartbare Degradation,
jedoch ist die Anzahl der Ausreißer nach unten erkennbar. Ford Plug-In-Hybride
zeigen zu Beginn der Lebensdauer eine stärkere Alterung, welche sich aber im
weiteren Verlauf abflacht. Die Datenlage für Fahrzeuge mit höheren
Laufleistungen ist bei Ford allerdings noch gering, was eine Einschätzung zum
weiteren Verlauf der Degradation erschwert. Tendenziell auffällig sind die Daten
von Mitsubishi: Viele Fahrzeuge in der Studie zeigen bereits nach überschaubaren
Laufleistungen eine ausgeprägte Batteriealterung, die sich im weiteren Verlauf
etwas stabilisiert.
Die Streubreite in den Studienergebnissen verdeutlicht, dass es ratsam ist, vor
dem Kauf eines gebrauchten Plug-In-Hybrids einen Batteriecheck durchführen zu
lassen. Basierend auf Erfahrungswerten sollten dabei laut ADAC Experten folgende
SoH-Werte erreicht werden:
- bei 50.000 km mindestens 92 %
- bei 100.000 km mindestens 88 %
- bei 150.000 km mindestens 84 %
- bei 200.000 km mindestens 80 %
Liegt der Wert spürbar darunter, könnte dies ein Hinweis auf eine übermäßig
gealterte Batterie oder defekte Batteriezellen sein. Der Austausch einer
defekten Plug-In-Antriebsbatterie bei einem gebrauchten Fahrzeug kann im
ungünstigsten Fall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Gegenüber den
Herstellern fordert der ADAC deshalb, dass die Batterie eines Plug-In Hybrids
auch bei hohen elektrischen Fahranteilen mindestens 200.000 km halten muss.
Fahrer eines PHEVs können aktiv zur Lebensdauer beitragen, indem Sie die
Batterie nicht immer auf 100 Prozent aufladen. Der Ladebereich zwischen 20 und
80 Prozent gilt als besonders akkuschonend.
Wer schon vor dem Kauf weiß, dass möglichst viele Fahrstrecken künftig
elektrisch zurückgelegt werden sollen, für den kommt unter Umständen eher ein
rein batterieelektrisches Auto in Betracht. Die Erfahrungen aus den ADAC
Dauertests zeigen, dass viele moderne Elektroautos voll alltagstagstauglich sind
und deren größere Batterien weniger Ladezyklen durchlaufen, wodurch sie in der
Regel auch hohe Fahrleistungen meist zuverlässig meistern.
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150033
OTS: ADAC
Bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz ist im Schnitt nur eine gering ausgeprägte
Batteriealterung festzustellen. Bei Autos der Volkswagen-Gruppe verläuft die
Alterung in der Regel in einem Rahmen, und es gibt nur wenige Ausreißer nach
unten. Fahrzeuge der BMW-Gruppe zeigen ebenfalls eine erwartbare Degradation,
jedoch ist die Anzahl der Ausreißer nach unten erkennbar. Ford Plug-In-Hybride
zeigen zu Beginn der Lebensdauer eine stärkere Alterung, welche sich aber im
weiteren Verlauf abflacht. Die Datenlage für Fahrzeuge mit höheren
Laufleistungen ist bei Ford allerdings noch gering, was eine Einschätzung zum
weiteren Verlauf der Degradation erschwert. Tendenziell auffällig sind die Daten
von Mitsubishi: Viele Fahrzeuge in der Studie zeigen bereits nach überschaubaren
Laufleistungen eine ausgeprägte Batteriealterung, die sich im weiteren Verlauf
etwas stabilisiert.
Die Streubreite in den Studienergebnissen verdeutlicht, dass es ratsam ist, vor
dem Kauf eines gebrauchten Plug-In-Hybrids einen Batteriecheck durchführen zu
lassen. Basierend auf Erfahrungswerten sollten dabei laut ADAC Experten folgende
SoH-Werte erreicht werden:
- bei 50.000 km mindestens 92 %
- bei 100.000 km mindestens 88 %
- bei 150.000 km mindestens 84 %
- bei 200.000 km mindestens 80 %
Liegt der Wert spürbar darunter, könnte dies ein Hinweis auf eine übermäßig
gealterte Batterie oder defekte Batteriezellen sein. Der Austausch einer
defekten Plug-In-Antriebsbatterie bei einem gebrauchten Fahrzeug kann im
ungünstigsten Fall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Gegenüber den
Herstellern fordert der ADAC deshalb, dass die Batterie eines Plug-In Hybrids
auch bei hohen elektrischen Fahranteilen mindestens 200.000 km halten muss.
Fahrer eines PHEVs können aktiv zur Lebensdauer beitragen, indem Sie die
Batterie nicht immer auf 100 Prozent aufladen. Der Ladebereich zwischen 20 und
80 Prozent gilt als besonders akkuschonend.
Wer schon vor dem Kauf weiß, dass möglichst viele Fahrstrecken künftig
elektrisch zurückgelegt werden sollen, für den kommt unter Umständen eher ein
rein batterieelektrisches Auto in Betracht. Die Erfahrungen aus den ADAC
Dauertests zeigen, dass viele moderne Elektroautos voll alltagstagstauglich sind
und deren größere Batterien weniger Ladezyklen durchlaufen, wodurch sie in der
Regel auch hohe Fahrleistungen meist zuverlässig meistern.
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150033
OTS: ADAC
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
IceBraker76 schrieb 31.10.25, 10:51
mitdiskutieren »
Mercedes-Benz: Aktie völlig losgelöst – das sagen die Analysten
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/mercedes-benz-aktie-voellig-losgeloest-das-sagen-die-analysten-20389391.html
Norsi666 schrieb 30.10.25, 13:31
nur weil man nicht über das nötige intellektuelle Rüstzeug verfügt um diese wirklich einfache Aussage zu verstehen, muss man das nicht als "gequirlte Kacke" bezeichnen. Armseelig was heutzutage für Hirn-Akrobaten im Netz unterwegs sind 🤣mitdiskutieren »
graueeminenz77 schrieb 29.10.25, 15:58
Bad News are good News whrn expected more worse 😇💰mitdiskutieren »
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte