Batterien altern sehr unterschiedlich (FOTO)

München (ots) - Die Antriebsbatterien von Plug-In-Hybriden (PHEVs) büßen im

Laufe ihrer Nutzungsdauer an Leistungsfähigkeit ein. Wie ausgeprägt dieser

Effekt in der Realität ist, hat der ADAC in einer Studie untersucht. Der

Mobilitätsclub hat dafür zusammen mit Aviloo - einem Anbieter für unabhängige

Batterietests - rund 28.500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of

Health, SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet. Der SoH gibt

an, wie viel der ursprünglichen Kapazität einer Batterie noch verfügbar ist.



Die Daten zeigen, dass die Alterung der Batterien je nach Hersteller und

elektrischem Fahranteil sehr unterschiedlich verläuft. Grundsätzlich ist davon

auszugehen, dass bei einem Großteil der ausgewerteten Fahrzeuge die

Antriebsbatterie ein durchschnittliches Fahrzeugleben lang halten wird. Generell

gilt aber: Ein höherer elektrischer Fahranteil bedeutet mehr Ladezyklen und

führt damit im Schnitt zu einer stärkeren Degradation des Akkus.





Wenn man die Modelle nach Hersteller zusammenfasst, ergibt sich folgendes Bild:Bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz ist im Schnitt nur eine gering ausgeprägteBatteriealterung festzustellen. Bei Autos der Volkswagen-Gruppe verläuft dieAlterung in der Regel in einem Rahmen, und es gibt nur wenige Ausreißer nachunten. Fahrzeuge der BMW-Gruppe zeigen ebenfalls eine erwartbare Degradation,jedoch ist die Anzahl der Ausreißer nach unten erkennbar. Ford Plug-In-Hybridezeigen zu Beginn der Lebensdauer eine stärkere Alterung, welche sich aber imweiteren Verlauf abflacht. Die Datenlage für Fahrzeuge mit höherenLaufleistungen ist bei Ford allerdings noch gering, was eine Einschätzung zumweiteren Verlauf der Degradation erschwert. Tendenziell auffällig sind die Datenvon Mitsubishi: Viele Fahrzeuge in der Studie zeigen bereits nach überschaubarenLaufleistungen eine ausgeprägte Batteriealterung, die sich im weiteren Verlaufetwas stabilisiert.Die Streubreite in den Studienergebnissen verdeutlicht, dass es ratsam ist, vordem Kauf eines gebrauchten Plug-In-Hybrids einen Batteriecheck durchführen zulassen. Basierend auf Erfahrungswerten sollten dabei laut ADAC Experten folgendeSoH-Werte erreicht werden:- bei 50.000 km mindestens 92 %- bei 100.000 km mindestens 88 %- bei 150.000 km mindestens 84 %- bei 200.000 km mindestens 80 %Liegt der Wert spürbar darunter, könnte dies ein Hinweis auf eine übermäßiggealterte Batterie oder defekte Batteriezellen sein. Der Austausch einerdefekten Plug-In-Antriebsbatterie bei einem gebrauchten Fahrzeug kann imungünstigsten Fall einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Gegenüber denHerstellern fordert der ADAC deshalb, dass die Batterie eines Plug-In Hybridsauch bei hohen elektrischen Fahranteilen mindestens 200.000 km halten muss.Fahrer eines PHEVs können aktiv zur Lebensdauer beitragen, indem Sie dieBatterie nicht immer auf 100 Prozent aufladen. Der Ladebereich zwischen 20 und80 Prozent gilt als besonders akkuschonend.Wer schon vor dem Kauf weiß, dass möglichst viele Fahrstrecken künftigelektrisch zurückgelegt werden sollen, für den kommt unter Umständen eher einrein batterieelektrisches Auto in Betracht. Die Erfahrungen aus den ADACDauertests zeigen, dass viele moderne Elektroautos voll alltagstagstauglich sindund deren größere Batterien weniger Ladezyklen durchlaufen, wodurch sie in derRegel auch hohe Fahrleistungen meist zuverlässig meistern.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150033OTS: ADAC