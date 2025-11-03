Kanada investiert bis zu 36,3 Mio. CAD in Ucores Seltene Erden-Anlage in Kingston!

Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU; WKN A2QJQ4) meldet einen markanten Schritt im nordamerikanischen Aufbau von Lieferketten für kritische Rohstoffe: Die Regierung Kanadas hat dem Unternehmen eine konditionale Unterstützung von bis zu 36,3 Mio. CAD für den Aufbau einer Verarbeitungsanlage in Kingston, Ontario, in Aussicht gestellt! Die Besonderheit: Die Anlage soll sich ausschließlich auf die Raffinierung der Seltenen Erden Samarium (Sm) und Gadolinium (Gd) konzentrieren – zwei Elemente, die inzwischen nicht nur auf den Exportkontrolllisten Chinas stehen, sondern auch für die westliche Verteidigungs- und Hochtechnologieindustrie eine immer wichtigere Rolle spielen.

Die Mittel stammen aus zwei Quellen: bis zu 26,3 Mio. CAD über Natural Resources Canada (NRCan) im Rahmen der „Global Partnerships Initiative“ und zusätzlich bis zu 10 Mio. CAD über FedDev Ontario. Formell ist die Zusage an Due Diligence, Programmauflagen und einen finalen Beitragsvertrag gebunden – politisch aber sendet Ottawa damit ein klares Signal: Kanada will nicht nur Rohstoffe fördern, sondern auch Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden im Land etablieren.

Jetzt mehr erfahren:

Ucore - Kanada fördert Seltene Erden-Anlage in Kingston mit bis zu 36,3 Mio. CAD

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ucore Rare Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Ucore Rare Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen kann. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Ucore Rare Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Ucore Rare Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Goldinvest Consulting GmbH

Kellinghusenstr. 15

20249 Hamburg

service@goldinvest.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte >>> Ucore hebt ab <<< Ucore Rare Metals +28,08 % Aktie 499 Aufrufe heute 1000Berlin65 vor 2 Minuten

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.