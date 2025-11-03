    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'

    • Warburg Research hebt Kion-Kursziel auf 70 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund guter Signale.
    • Geschäftszyklus hat Talsohle durchschritten, optimistisch.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 64,70 auf Tradegate (03. November 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,47 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+9,99 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
