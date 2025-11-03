ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Kion-Kursziel auf 70 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund guter Signale.
- Geschäftszyklus hat Talsohle durchschritten, optimistisch.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 64,70 auf Tradegate (03. November 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,47 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+9,99 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 70 Euro
Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo