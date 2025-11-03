Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 64,70 auf Tradegate (03. November 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,47 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+9,99 % bedeutet.