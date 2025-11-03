Stefan Chüo von der autosecure GmbH
Die 5 häufigsten Sicherheitsfehler bei der Objektsicherung - und wie Unternehmen sie vermeiden (FOTO)
Münster (ots) - Noch immer wiegen sich erschreckend viele Betriebe in falscher
Sicherheit: Technik installiert, Kameras aktiv, Haken dran und doch sind die
Objekte verwundbar. Denn kaum jemand überprüft regelmäßig, ob die Maßnahmen noch
zeitgemäß sind. Neue Bedrohungen, veraltete Systeme, fehlende Abläufe - all das
öffnet vermeidbaren Risiken Tür und Tor. Welche Sicherheitsfehler passieren
dabei aber besonders oft und wie lassen sie sich unterbinden?
Auf den ersten Blick scheint alles geschützt: Überwachungssysteme laufen, Türen
sind verriegelt, Alarmanlagen installiert. Doch was viele Unternehmer und
Facility-Manager unterschätzen, ist die trügerische Stabilität dieser
scheinbaren Sicherheitsroutinen. Oft basieren sie auf längst überholten
Systemen, die weder gewartet noch richtig aufeinander abgestimmt sind.
Zuständigkeiten bleiben unklar, Notfallpläne existieren bestenfalls auf dem
Papier und regelmäßige Risikoanalysen fehlen oft komplett. "Viele Unternehmen
verlassen sich auf ein Sicherheitskonzept, das sie vor Jahren einmal
eingerichtet haben, und merken erst im Ernstfall, dass es längst nicht mehr
funktioniert", erklärt Stefan Chüo, Geschäftsführer der autosecure GmbH. "Dabei
geht es meist auch nicht nur um Sachwerte, sondern um Reputation und
Haftungsfragen."
"Verantwortliche müssen unbedingt verstehen: Sicherheit ist kein Zustand, den
man einmal erreicht. Sie ist ein Prozess, der täglich gelebt werden muss", fügt
er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team bei der autosecure GmbH unterstützt Stefan
Chüo Unternehmen dabei, ihre Schutzmaßnahmen ganzheitlich zu denken - von
moderner KI-gestützter Videoüberwachung bis hin zu organisatorischen Abläufen.
Das Ziel: Sicherheitskonzepte, die nicht nur in der Theorie funktionieren,
sondern im Ernstfall zuverlässig greifen. In seiner Arbeit mit Gewerbekunden
beobachtet er dabei immer wieder dieselben Muster: Technik wird als
Allheilmittel gesehen, während das Zusammenspiel aus Mensch, Prozess und
Mechanik vernachlässigt wird. Welche Sicherheitsfehler in diesem Kontext
besonders schwer ins Gewicht fallen, verrät Stefan Chüo hier.
1. Fehler: Unterschätzte Bedrohungslage
Viele Betriebe glauben, sie seien kein lohnendes Ziel, ganz nach dem Motto: "Uns
passiert schon nichts". Dieses Denken ist jedoch brandgefährlich. Gerade
mittelständische Unternehmen geraten zunehmend ins Visier professioneller Täter,
die gezielt Schwachstellen suchen. Eine veraltete Kamera, ein fehlendes Update
oder ein unzureichend geschulter Mitarbeiter reichen oft aus, um Angreifern
leichtes Spiel zu bieten.
Dabei gilt: Sicherheitskonzepte, die aus dem Bauch heraus entwickelt werden,
