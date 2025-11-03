Die 5 häufigsten Sicherheitsfehler bei der Objektsicherung - und wie Unternehmen sie vermeiden (FOTO)

Münster (ots) - Noch immer wiegen sich erschreckend viele Betriebe in falscher

Sicherheit: Technik installiert, Kameras aktiv, Haken dran und doch sind die

Objekte verwundbar. Denn kaum jemand überprüft regelmäßig, ob die Maßnahmen noch

zeitgemäß sind. Neue Bedrohungen, veraltete Systeme, fehlende Abläufe - all das

öffnet vermeidbaren Risiken Tür und Tor. Welche Sicherheitsfehler passieren

dabei aber besonders oft und wie lassen sie sich unterbinden?



Auf den ersten Blick scheint alles geschützt: Überwachungssysteme laufen, Türen

sind verriegelt, Alarmanlagen installiert. Doch was viele Unternehmer und

Facility-Manager unterschätzen, ist die trügerische Stabilität dieser

scheinbaren Sicherheitsroutinen. Oft basieren sie auf längst überholten

Systemen, die weder gewartet noch richtig aufeinander abgestimmt sind.

Zuständigkeiten bleiben unklar, Notfallpläne existieren bestenfalls auf dem

Papier und regelmäßige Risikoanalysen fehlen oft komplett. "Viele Unternehmen

verlassen sich auf ein Sicherheitskonzept, das sie vor Jahren einmal

eingerichtet haben, und merken erst im Ernstfall, dass es längst nicht mehr

funktioniert", erklärt Stefan Chüo, Geschäftsführer der autosecure GmbH. "Dabei

geht es meist auch nicht nur um Sachwerte, sondern um Reputation und

Haftungsfragen."







man einmal erreicht. Sie ist ein Prozess, der täglich gelebt werden muss", fügt

er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team bei der autosecure GmbH unterstützt Stefan

Chüo Unternehmen dabei, ihre Schutzmaßnahmen ganzheitlich zu denken - von

moderner KI-gestützter Videoüberwachung bis hin zu organisatorischen Abläufen.

Das Ziel: Sicherheitskonzepte, die nicht nur in der Theorie funktionieren,

sondern im Ernstfall zuverlässig greifen. In seiner Arbeit mit Gewerbekunden

beobachtet er dabei immer wieder dieselben Muster: Technik wird als

Allheilmittel gesehen, während das Zusammenspiel aus Mensch, Prozess und

Mechanik vernachlässigt wird. Welche Sicherheitsfehler in diesem Kontext

besonders schwer ins Gewicht fallen, verrät Stefan Chüo hier.



1. Fehler: Unterschätzte Bedrohungslage



Viele Betriebe glauben, sie seien kein lohnendes Ziel, ganz nach dem Motto: "Uns

passiert schon nichts". Dieses Denken ist jedoch brandgefährlich. Gerade

mittelständische Unternehmen geraten zunehmend ins Visier professioneller Täter,

die gezielt Schwachstellen suchen. Eine veraltete Kamera, ein fehlendes Update

oder ein unzureichend geschulter Mitarbeiter reichen oft aus, um Angreifern

leichtes Spiel zu bieten.



Dabei gilt: Sicherheitskonzepte, die aus dem Bauch heraus entwickelt werden,





