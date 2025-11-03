    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die 5 häufigsten Sicherheitsfehler bei der Objektsicherung - und wie Unternehmen sie vermeiden (FOTO)

    Münster (ots) - Noch immer wiegen sich erschreckend viele Betriebe in falscher
    Sicherheit: Technik installiert, Kameras aktiv, Haken dran und doch sind die
    Objekte verwundbar. Denn kaum jemand überprüft regelmäßig, ob die Maßnahmen noch
    zeitgemäß sind. Neue Bedrohungen, veraltete Systeme, fehlende Abläufe - all das
    öffnet vermeidbaren Risiken Tür und Tor. Welche Sicherheitsfehler passieren
    dabei aber besonders oft und wie lassen sie sich unterbinden?

    Auf den ersten Blick scheint alles geschützt: Überwachungssysteme laufen, Türen
    sind verriegelt, Alarmanlagen installiert. Doch was viele Unternehmer und
    Facility-Manager unterschätzen, ist die trügerische Stabilität dieser
    scheinbaren Sicherheitsroutinen. Oft basieren sie auf längst überholten
    Systemen, die weder gewartet noch richtig aufeinander abgestimmt sind.
    Zuständigkeiten bleiben unklar, Notfallpläne existieren bestenfalls auf dem
    Papier und regelmäßige Risikoanalysen fehlen oft komplett. "Viele Unternehmen
    verlassen sich auf ein Sicherheitskonzept, das sie vor Jahren einmal
    eingerichtet haben, und merken erst im Ernstfall, dass es längst nicht mehr
    funktioniert", erklärt Stefan Chüo, Geschäftsführer der autosecure GmbH. "Dabei
    geht es meist auch nicht nur um Sachwerte, sondern um Reputation und
    Haftungsfragen."

    "Verantwortliche müssen unbedingt verstehen: Sicherheit ist kein Zustand, den
    man einmal erreicht. Sie ist ein Prozess, der täglich gelebt werden muss", fügt
    er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team bei der autosecure GmbH unterstützt Stefan
    Chüo Unternehmen dabei, ihre Schutzmaßnahmen ganzheitlich zu denken - von
    moderner KI-gestützter Videoüberwachung bis hin zu organisatorischen Abläufen.
    Das Ziel: Sicherheitskonzepte, die nicht nur in der Theorie funktionieren,
    sondern im Ernstfall zuverlässig greifen. In seiner Arbeit mit Gewerbekunden
    beobachtet er dabei immer wieder dieselben Muster: Technik wird als
    Allheilmittel gesehen, während das Zusammenspiel aus Mensch, Prozess und
    Mechanik vernachlässigt wird. Welche Sicherheitsfehler in diesem Kontext
    besonders schwer ins Gewicht fallen, verrät Stefan Chüo hier.

    1. Fehler: Unterschätzte Bedrohungslage

    Viele Betriebe glauben, sie seien kein lohnendes Ziel, ganz nach dem Motto: "Uns
    passiert schon nichts". Dieses Denken ist jedoch brandgefährlich. Gerade
    mittelständische Unternehmen geraten zunehmend ins Visier professioneller Täter,
    die gezielt Schwachstellen suchen. Eine veraltete Kamera, ein fehlendes Update
    oder ein unzureichend geschulter Mitarbeiter reichen oft aus, um Angreifern
    leichtes Spiel zu bieten.

    Dabei gilt: Sicherheitskonzepte, die aus dem Bauch heraus entwickelt werden,
