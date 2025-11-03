    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHPI AktievorwärtsNachrichten zu HPI

    Das HPI setzt Wachstumskurs fort / Prof. Dr. med. Georg Kaissis übernimmt Professur für Digital Health

    Human-Centred Transformative AI (FOTO)

    Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) wächst weiter: Zum ersten
    November trat Prof. Dr. med. Georg Kaissis seine Professur für Digital Health:
    Human-Centred Transformative AI an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät
    des HPI und der Uni Potsdam an. Mit seiner Berufung stärkt das Institut seine
    wissenschaftliche Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der
    Medizin.

    Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Kaissis liegt in der Entwicklung der
    nächsten Generation multimodaler KI-Modelle, die unterschiedliche medizinische
    Daten - von klinischen Befunden und Bildgebung bis hin zu Genomik und
    Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung - zusammenführen und interpretieren können.
    Ziel ist es, vertrauenswürdige, sichere und faire Systeme zu schaffen, die
    Diagnoseprozesse beschleunigen, personalisierte Therapien ermöglichen und die
    Analyse umfassender Gesundheitsinformationen verbessern.

    "Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt, an dem transformative KI das
    Gesundheitswesen neu definieren kann. Meine Vision für diesen Lehrstuhl ist es,
    KI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur technisch leistungsstark, sondern auch
    grundlegend vertrauenswürdig und menschenzentriert sind. Sie sollen als
    verlässliche Partner für Ärztinnen, Ärzte und Forschende agieren, um einige der
    drängendsten Herausforderungen in der Medizin zu lösen. Das HPI bietet mit
    seinem Fokus auf Innovation und Praxisorientierung das perfekte Umfeld, um diese
    Vision zu verwirklichen, und ich freue mich sehr darauf, Teil dieser lebendigen
    Gemeinschaft zu werden", erklärt Prof. Kaissis.

    Am HPI wird Prof. Kaissis mit seinem Team daran arbeiten, KI-Systeme zu
    entwickeln, die medizinische Entscheidungen zuverlässig unterstützen. Dazu
    gehören etwa Methoden zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten, Ansätze zur
    Sicherstellung fairer und nachvollziehbarer KI-Entscheidungen, KI-Logik sowie
    effiziente Human-in-the-Loop-Systeme - KI-Systeme, die intelligente Vorschläge
    liefern, während Ärztinnen, Ärzte und Forschende die endgültigen Entscheidungen
    treffen.

    Prof. Dr. med. Georg Kaissis studierte Medizin und promovierte an der
    Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach seiner Facharztausbildung in
    Radiologie sammelte er umfassende Expertise in medizinischer Bildgebung,
    maschinellem Lernen und vertrauenswürdiger KI in leitenden Forschungspositionen
    an der Technischen Universität München, Helmholtz Munich und am Imperial College
    London. Zuletzt war er Senior Researcher bei Google DeepMind in London.

    Mit der Berufung von Prof. Kaissis erreicht das HPI nun 30 Professuren. Weitere
    Berufungen sind bereits geplant, sodass das Institut seinen Wachstumskurs
    fortsetzt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
