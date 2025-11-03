Das HPI setzt Wachstumskurs fort / Prof. Dr. med. Georg Kaissis übernimmt Professur für Digital Health
Human-Centred Transformative AI (FOTO)
Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) wächst weiter: Zum ersten
November trat Prof. Dr. med. Georg Kaissis seine Professur für Digital Health:
Human-Centred Transformative AI an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät
des HPI und der Uni Potsdam an. Mit seiner Berufung stärkt das Institut seine
wissenschaftliche Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der
Medizin.
Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Kaissis liegt in der Entwicklung der
nächsten Generation multimodaler KI-Modelle, die unterschiedliche medizinische
Daten - von klinischen Befunden und Bildgebung bis hin zu Genomik und
Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung - zusammenführen und interpretieren können.
Ziel ist es, vertrauenswürdige, sichere und faire Systeme zu schaffen, die
Diagnoseprozesse beschleunigen, personalisierte Therapien ermöglichen und die
Analyse umfassender Gesundheitsinformationen verbessern.
November trat Prof. Dr. med. Georg Kaissis seine Professur für Digital Health:
Human-Centred Transformative AI an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät
des HPI und der Uni Potsdam an. Mit seiner Berufung stärkt das Institut seine
wissenschaftliche Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der
Medizin.
Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Kaissis liegt in der Entwicklung der
nächsten Generation multimodaler KI-Modelle, die unterschiedliche medizinische
Daten - von klinischen Befunden und Bildgebung bis hin zu Genomik und
Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung - zusammenführen und interpretieren können.
Ziel ist es, vertrauenswürdige, sichere und faire Systeme zu schaffen, die
Diagnoseprozesse beschleunigen, personalisierte Therapien ermöglichen und die
Analyse umfassender Gesundheitsinformationen verbessern.
"Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt, an dem transformative KI das
Gesundheitswesen neu definieren kann. Meine Vision für diesen Lehrstuhl ist es,
KI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur technisch leistungsstark, sondern auch
grundlegend vertrauenswürdig und menschenzentriert sind. Sie sollen als
verlässliche Partner für Ärztinnen, Ärzte und Forschende agieren, um einige der
drängendsten Herausforderungen in der Medizin zu lösen. Das HPI bietet mit
seinem Fokus auf Innovation und Praxisorientierung das perfekte Umfeld, um diese
Vision zu verwirklichen, und ich freue mich sehr darauf, Teil dieser lebendigen
Gemeinschaft zu werden", erklärt Prof. Kaissis.
Am HPI wird Prof. Kaissis mit seinem Team daran arbeiten, KI-Systeme zu
entwickeln, die medizinische Entscheidungen zuverlässig unterstützen. Dazu
gehören etwa Methoden zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten, Ansätze zur
Sicherstellung fairer und nachvollziehbarer KI-Entscheidungen, KI-Logik sowie
effiziente Human-in-the-Loop-Systeme - KI-Systeme, die intelligente Vorschläge
liefern, während Ärztinnen, Ärzte und Forschende die endgültigen Entscheidungen
treffen.
Prof. Dr. med. Georg Kaissis studierte Medizin und promovierte an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach seiner Facharztausbildung in
Radiologie sammelte er umfassende Expertise in medizinischer Bildgebung,
maschinellem Lernen und vertrauenswürdiger KI in leitenden Forschungspositionen
an der Technischen Universität München, Helmholtz Munich und am Imperial College
London. Zuletzt war er Senior Researcher bei Google DeepMind in London.
Mit der Berufung von Prof. Kaissis erreicht das HPI nun 30 Professuren. Weitere
Berufungen sind bereits geplant, sodass das Institut seinen Wachstumskurs
fortsetzt.
Pressekontakt:
mailto:presse@hpi.de
Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de
Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6150106
OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut
Gesundheitswesen neu definieren kann. Meine Vision für diesen Lehrstuhl ist es,
KI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur technisch leistungsstark, sondern auch
grundlegend vertrauenswürdig und menschenzentriert sind. Sie sollen als
verlässliche Partner für Ärztinnen, Ärzte und Forschende agieren, um einige der
drängendsten Herausforderungen in der Medizin zu lösen. Das HPI bietet mit
seinem Fokus auf Innovation und Praxisorientierung das perfekte Umfeld, um diese
Vision zu verwirklichen, und ich freue mich sehr darauf, Teil dieser lebendigen
Gemeinschaft zu werden", erklärt Prof. Kaissis.
Am HPI wird Prof. Kaissis mit seinem Team daran arbeiten, KI-Systeme zu
entwickeln, die medizinische Entscheidungen zuverlässig unterstützen. Dazu
gehören etwa Methoden zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten, Ansätze zur
Sicherstellung fairer und nachvollziehbarer KI-Entscheidungen, KI-Logik sowie
effiziente Human-in-the-Loop-Systeme - KI-Systeme, die intelligente Vorschläge
liefern, während Ärztinnen, Ärzte und Forschende die endgültigen Entscheidungen
treffen.
Prof. Dr. med. Georg Kaissis studierte Medizin und promovierte an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach seiner Facharztausbildung in
Radiologie sammelte er umfassende Expertise in medizinischer Bildgebung,
maschinellem Lernen und vertrauenswürdiger KI in leitenden Forschungspositionen
an der Technischen Universität München, Helmholtz Munich und am Imperial College
London. Zuletzt war er Senior Researcher bei Google DeepMind in London.
Mit der Berufung von Prof. Kaissis erreicht das HPI nun 30 Professuren. Weitere
Berufungen sind bereits geplant, sodass das Institut seinen Wachstumskurs
fortsetzt.
Pressekontakt:
mailto:presse@hpi.de
Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de
Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6150106
OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte