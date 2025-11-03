Human-Centred Transformative AI (FOTO)

Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) wächst weiter: Zum ersten

November trat Prof. Dr. med. Georg Kaissis seine Professur für Digital Health:

Human-Centred Transformative AI an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät

des HPI und der Uni Potsdam an. Mit seiner Berufung stärkt das Institut seine

wissenschaftliche Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der

Medizin.



Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Kaissis liegt in der Entwicklung der

nächsten Generation multimodaler KI-Modelle, die unterschiedliche medizinische

Daten - von klinischen Befunden und Bildgebung bis hin zu Genomik und

Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung - zusammenführen und interpretieren können.

Ziel ist es, vertrauenswürdige, sichere und faire Systeme zu schaffen, die

Diagnoseprozesse beschleunigen, personalisierte Therapien ermöglichen und die

Analyse umfassender Gesundheitsinformationen verbessern.







Gesundheitswesen neu definieren kann. Meine Vision für diesen Lehrstuhl ist es,

KI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur technisch leistungsstark, sondern auch

grundlegend vertrauenswürdig und menschenzentriert sind. Sie sollen als

verlässliche Partner für Ärztinnen, Ärzte und Forschende agieren, um einige der

drängendsten Herausforderungen in der Medizin zu lösen. Das HPI bietet mit

seinem Fokus auf Innovation und Praxisorientierung das perfekte Umfeld, um diese

Vision zu verwirklichen, und ich freue mich sehr darauf, Teil dieser lebendigen

Gemeinschaft zu werden", erklärt Prof. Kaissis.



Am HPI wird Prof. Kaissis mit seinem Team daran arbeiten, KI-Systeme zu

entwickeln, die medizinische Entscheidungen zuverlässig unterstützen. Dazu

gehören etwa Methoden zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten, Ansätze zur

Sicherstellung fairer und nachvollziehbarer KI-Entscheidungen, KI-Logik sowie

effiziente Human-in-the-Loop-Systeme - KI-Systeme, die intelligente Vorschläge

liefern, während Ärztinnen, Ärzte und Forschende die endgültigen Entscheidungen

treffen.



Prof. Dr. med. Georg Kaissis studierte Medizin und promovierte an der

Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach seiner Facharztausbildung in

Radiologie sammelte er umfassende Expertise in medizinischer Bildgebung,

maschinellem Lernen und vertrauenswürdiger KI in leitenden Forschungspositionen

an der Technischen Universität München, Helmholtz Munich und am Imperial College

London. Zuletzt war er Senior Researcher bei



Mit der Berufung von Prof. Kaissis erreicht das HPI nun 30 Professuren. Weitere

Berufungen sind bereits geplant, sodass das Institut seinen Wachstumskurs

fortsetzt.



