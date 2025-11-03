Evergy wählt Kigen zur Stärkung der Netzresilienz über private und öffentliche Netzwerke hinweg

KANSAS CITY, Mo. und CAMBRIDGE, England, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Evergy , eines der größten börsennotierten Energieversorgungsunternehmen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, das 1,7 Millionen Kunden in Kansas und Missouri versorgt, hat Kigen, den weltweit führenden Anbieter von eSIM- und iSIM-Technologie, ausgewählt, um die Netzresilienz zu stärken. Durch die Einführung von Kigens sicherem eSIM-Betriebssystem und der eIM-Lösung vereint Evergy private LTE- und öffentliche Netzwerke in einer automatisierten Konnektivitätsschicht und schafft so eine Grundlage für zuverlässigere Betriebsabläufe angesichts extremer Wetterbedingungen, steigender Energienachfrage und der Komplexität verteilter Energiequellen (DER).

Evergy setzt auf Kigens sicheres eSIM-Betriebssystem und eIM-Lösung, um die Netzzuverlässigkeit durch automatisches Failover zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken zu maximieren

Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt von Evergys Strategie, neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Während Energieversorger verteilte Energiequellen, intelligente Messinfrastrukturen (AMI) und dynamische Abrechnungssysteme integrieren, wird eine unterbrechungsfreie Konnektivität entscheidend. Schwere Gewitter, wetterbedingte Ausfälle oder planmäßige Netzaktualisierungen können die Echtzeit-Telemetrie stören, die den „Herzschlag" eines modernen Stromnetzes bildet. Ohne Automatisierung würde die Verwaltung von Zehntausenden von IoT-Geräten erhebliche Risiken für die Betriebskontinuität und Kosteneffizienz bergen.

Evergys LTE-Netz erstreckt sich bereits über 100 Standorte und unterstützt Tausende von IoT-Sensoren, AMI- und Betriebstechnologiegeräten. Mit einer geplanten Erweiterung auf Zehntausende Geräte muss das Failover zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken reibungslos und unterbrechungsfrei erfolgen. Manuelle Ansätze können mit dieser Skalierung nicht Schritt halten.

„Während wir unsere Netze modernisieren, bedeutet kontinuierlicher Gerätedatenfluss Sichtbarkeit und Vorbereitung auf Ausfälle infolge der sich rasch wandelnden Energiewende und unvorhersehbarer Wetterereignisse. Die Kontrolle über unsere Infrastruktur zu übernehmen erfordert Netzverfügbarkeit und Automatisierung als Grundlage, auf der dynamische Abrechnung und KI aufbauen können. Kigens eSIMs und eIM, konfiguriert nach Evergys Anforderungen, ermöglichen es uns, einen neuen Maßstab für Netzresilienz zu setzen – das, was lange als der heilige Gral intelligenter, widerstandsfähiger Netze galt." sagte Bill Franzen, leitender Funkingenieur bei Evergy.