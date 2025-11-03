Wirtschaft
Dax am Mittag weiter freundlich - Optimismus bei Anlegern wächst
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.225 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent über dem Freitagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Mercedes-Benz und Rheinmetall, am Ende Vonovia, Fresenius und Qiagen.
"Die Investoren sind erleichtert, dass sich die Halbleiterkrise in der Automotivebranche zu entspannen scheint", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zusätzlich beflügeln besser als erwartete Absatzzahlen von dem Xiaomi-Konzern, der in seiner Autosparte weiter durchstartet und die Stimmung zusätzlich beflügelt."
Die Hoffnung der Marktteilnehmer liege derzeit darin, dass sich die Wogen auf der geopolitischen Ebene glätten und dadurch auch die Handelsstreitigkeiten abnehmen bzw. beenden. "Dies würde zwar nicht zu der Ausgangssituation zurückführen, aber wesentliche Unsicherheiten aus den Finanzmärkten entfernen", so Lipkow. Nun müssten die US-Aktienmärkte mitspielen und dann könnte der Dax das aktuelle Kursniveau halten. "Es bleibt jedoch zugleich latent die Gefahr einer Fortsetzung, der Kurskonsolidierung bestehen, da es an wichtigen Handelsimpulsen mangelt."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1518 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8682 Euro zu haben.
Der Ölpreis blieb unterdessen unverändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,78 US-Dollar; das war genau ein Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
