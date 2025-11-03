Dax am Mittag weiter freundlich - Optimismus bei Anlegern wächst

Gebe ich Dir recht. Aber wann heir die Fahnenstange erreicht wird oder wie sich das Geschäft entwickelt wissen wir nicht,.





Klar egal ob zum Beispiel Hensold, Rheinmetall oder eben Siemens Energy sind "verdammt" in den nächsten Quartalen immer perfekt abzuliefern.

Einmal schlechte Zahlen und 20 bis 30 Prozent nach unten ist immer das Risiko!