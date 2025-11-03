AKTIE IM FOKUS
Aktienkäufe vom Aufsichtsratschef treiben Dermapharm hoch
- Aktienkäufe von Beier pushen Dermapharm-Kurs stark.
- Kurs stieg um 4,4% auf 35,65 Euro, Höchststand.
- Beier erwarb Aktien für 36,25 Mio. Euro außerbörslich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktienkäufe des Großaktionärs und Aufsichtsratschefs Wilhelm Beier haben am Montag Schwung in den Kurs der Dermapharm -Aktie gebracht. In der Spitze stieg dieser um 4,4 Prozent auf 35,65 Euro und auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 2,6 Prozent. Damit setzte sich der am Mittwoch vergangener Woche begonnene Aufwärtstrend fort.
Einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag zufolge erwarb Beier Aktien für 36,25 Millionen Euro außerbörslich. Der Preis belief sich auf 33,565 Euro je Aktie. Beier und seine Familie halten über die Themis Beteiligungs AG die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft. Nach Bloomberg-Angaben der kam Themis zuletzt auf gut 77 Prozent der Dermapharm-Anteile./bek/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 35,05 auf Tradegate (03. November 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -2,44 %/+40,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dermapharm Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
50 Mio ist selbst für solche Leute viel Geld. Er wird seine Gründe haben. Aufwärtspotential erheblich.