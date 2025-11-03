Aktienkäufe vom Aufsichtsratschef treiben Dermapharm hoch

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 35,05 auf Tradegate (03. November 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -2,44 %/+40,60 % bedeutet.