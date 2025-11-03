Ein Flaggschiff aus Kohlefaser, das die Leichtbau-Präzision im Gaming neu definiert

NEW YORK, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Gaming ist nicht mehr nur ein Wettstreit um Reflexe und Leistung. Es hat sich zu einer Fusion aus Technologie, Vision und Design entwickelt. Getreu dieser Philosophie hat ATTACK SHARK, eine Marke für Gaming-Peripheriegeräte, die sich auf erschwingliche, leistungsstarke mechanische Tastaturen, Gaming-Mäuse und Zubehör spezialisiert hat, kürzlich die R11 ULTRA vorgestellt, ihre neueste Flaggschiff-Gaming-Maus aus Kohlefaser. Diese Markteinführung markiert einen großen Fortschritt in der Kombination von fortschrittlicher Materialwissenschaft mit erstklassiger Technik und setzt neue Maßstäbe für Präzision, Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit bei professioneller Gaming-Ausrüstung.

Die auffälligste Innovation der R11 ULTRA liegt in ihrem Material: geschmiedete Trockenkohlefaser. Inspiriert vom Vollcarbon-Chassis der Formel-1-Rennwagen bietet dieses Material eine außergewöhnliche Balance zwischen Leichtigkeit und Festigkeit. Mit einer Zugfestigkeit von über 3.500 MPa – ein Vielfaches von Stahl – ermöglicht Trockenkohlefaser dem R11 ULTRA eine extrem leichte Konstruktion ohne Einbußen bei der strukturellen Festigkeit. Jedes Mausgehäuse wird in einem komplexen, mehrstufigen Prozess hergestellt, der handwerkliche Präzision erfordert, und verkörpert damit technische Meisterschaft und Materialkunst.

Über ihre technischen Vorzüge hinaus besticht die R11 ULTRA auch optisch. Ihr einzigartiges Oberflächenmuster ist von Damaszener-Stahlklingen inspiriert und verbindet die fließende Eleganz von geschmiedetem Metall mit der Hightech-Ausstrahlung moderner Verbundwerkstoffe. Das Ergebnis ist nicht nur ein Gaming-Tool, sondern auch ein Statement-Stück, das sowohl auf Schönheit als auch auf Leistung ausgelegt ist.

Das Herzstück dieses Flaggschiffsmodells ist die branchenführende Hardware. Die R11 ULTRA ist mit einem maßgeschneiderten PixArt PAW3950MAX-Flaggschiff-Sensor ausgestattet, der bis zu 42.000 DPI, eine Tracking-Geschwindigkeit von 750 IPS und eine Beschleunigung von 50 G bietet. Die Dual-Engine-Architektur mit dem Nordic 52840-Chipsatz sorgt für eine extrem stabile und nahezu verzögerungsfreie drahtlose Verbindung. Dank einer branchenführenden statischen Abtastrate von 20.000 FPS und einer extrem reaktionsschnellen Abtastrate von 8.000 Hz werden jeder Klick und jede Bewegung mit Millisekundenpräzision erfasst, was einen neuen Maßstab für Geschwindigkeit und Genauigkeit setzt. Der proprietäre „Hunting-Shark-Modus" verbessert die Tracking-Empfindlichkeit zusätzlich und ermöglicht es Spielern, selbst feinste Manöver auszuführen, was in kompetitiven E-Sport-Umgebungen als entscheidender Vorteil gilt.