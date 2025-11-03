    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für Windenergie-Ausbau in Deutschland

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering
    - Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung

    Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden
    Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in
    Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche Plattformmodell
    NeXtWind beläuft sich auf etwa 1,8 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit
    Deutscher Bank, ING, LBBW und weiteren Banken bereitgestellt. Es handelt sich um
    eine der bislang größten Windenergie-Finanzierungen in Deutschland.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ING Groep NV!
    Long
    20,64€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,65€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Windparks mit leistungsstärkeren
    Turbinen und damit einer deutlichen Steigerung der in Deutschland installierten
    Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. NeXtwind plant, auf diese Weise die
    Kapazität von mehr als der Hälfte seiner 37 Windparks in Deutschland bis 2028 zu
    vervierfachen und die Gesamtkapazität der Windparks im Weiteren auf 3 GW zu
    erhöhen.

    "Wir sind stolz, zu dieser Leuchtturm-Portfolio-Finanzierung beizutragen, die
    neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung
    bestehender Windenergie-Infrastruktur ermöglicht", so Dr. Velibor Marjanovic,
    Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir unterstreichen damit unser
    Engagement für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und
    unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit Deutschlands."

    "Dieses Investment ist weit mehr als Kapital - es ist ein globales
    Vertrauensvotum in unser Modell, das internationale Finanzkraft mit regionaler
    Wertschöpfung verbindet. NeXtWind zeigt: Die Energiewende in Deutschland ist
    investierbar und skalierbar." - Lars Meyer, Co-CEO NeXtWind

    Über die KfW IPEX-Bank

    Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
    Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
    Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
    und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
    unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
    den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie
    Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in
    allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit
    anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW
    IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser
    Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein
    treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine
    umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in
    Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,
    Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich
    selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-
    und Finanzzentren der Welt vertreten.

    Pressekontakt:

    Dela Strumpf
    E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-2984
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6150125
    OTS: KfW IPEX-Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ING Group - A2ANV3 - NL0011821202

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ING Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für Windenergie-Ausbau in Deutschland - Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering - Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden Banken an einer Konsortialfinanzierung für den …