KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für Windenergie-Ausbau in Deutschland

- Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering

- Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung



Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden

Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in

Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche Plattformmodell

NeXtWind beläuft sich auf etwa 1,8 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit

Deutscher Bank, ING, LBBW und weiteren Banken bereitgestellt. Es handelt sich um

eine der bislang größten Windenergie-Finanzierungen in Deutschland.





Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Windparks mit leistungsstärkerenTurbinen und damit einer deutlichen Steigerung der in Deutschland installiertenGesamtleistung - sogenanntem Repowering. NeXtwind plant, auf diese Weise dieKapazität von mehr als der Hälfte seiner 37 Windparks in Deutschland bis 2028 zuvervierfachen und die Gesamtkapazität der Windparks im Weiteren auf 3 GW zuerhöhen."Wir sind stolz, zu dieser Leuchtturm-Portfolio-Finanzierung beizutragen, dieneue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerungbestehender Windenergie-Infrastruktur ermöglicht", so Dr. Velibor Marjanovic,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir unterstreichen damit unserEngagement für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft undunterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit Deutschlands.""Dieses Investment ist weit mehr als Kapital - es ist ein globalesVertrauensvotum in unser Modell, das internationale Finanzkraft mit regionalerWertschöpfung verbindet. NeXtWind zeigt: Die Energiewende in Deutschland istinvestierbar und skalierbar." - Lars Meyer, Co-CEO NeXtWindÜber die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- undProjektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristigerFinanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionenund Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Weltunterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren aufden globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sieZukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - inallen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mitanspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfWIPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des PariserKlimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, eintreibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eineumfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt inFinanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlichselbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-und Finanzzentren der Welt vertreten.