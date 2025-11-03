Canada Nickel und die University of Texas in Austin starten Pilotprojekt zur Kohlenstoffbindung im Crawford Nickel Project

- Canada Nickel und die University of Texas in Austin starten ein einmonatiges Pilotprojekt zur Kohlenstoffinjektion vor Ort im Rahmen des Crawford Nickel-Projekts

- Unterstützt durch Fördermittel aus dem ARPA-E-Programm des US-Energieministeriums

- Das Pilotprojekt ist unabhängig von den bestehenden IPT-Karbonisierungs- und NetCarb-Initiativen von Canada Nickel

- Unterstützt die Entwicklung eines CO2-freien Industrieclusters im Nordosten Ontarios

TORONTO, 3. November 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nicke ... -) freut sich, eine Pilotstudie zur In-situ-Kohlenstoffsequestrierung in seinem Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel („Crawford“) in der Nähe von Timmins, Ontario, bekannt zu geben. Die Pilotstudie wird in Zusammenarbeit mit dem ARPA-E-Team des US-Energieministeriums unter der Leitung der University of Texas at Austin durchgeführt.

Das Pilotprogramm folgt auf Laborstudien, die vom ARPA-Team unter der Leitung von Dr. Estibalitz Ukar, Forschungsprofessorin an der University of Texas in Austin, durchgeführt wurden.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Wir haben sehr gerne mit Dr. Ukar und ihrem Team an der University of Texas in Austin zusammengearbeitet, da sie einen neuartigen Ansatz zur Kohlenstoffsequestrierung entwickelt haben, um große Mengen an CO2 zu speichern und durch die Vorkarbonisierung des Materials vor dem Abbau sowohl die Kosten zu senken als auch den Wert aus der Verarbeitung des Materials zu steigern. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der nächsten Testphase in einem realen Feldversuch.“

Dr. Ukar sagte: „Canada Nickel war ein außergewöhnlicher Partner bei dieser Arbeit und hat uns Zugang zum Standort, geologische Daten und aktive Zusammenarbeit gewährt. Ihre Unterstützung dieses Pilotprojekts ist ein Beispiel für ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Mineraliengewinnung, wissenschaftliche Innovation und Klimaschutzmaßnahmen. Durch die Förderung neuartiger Methoden zur dauerhaften CO2-Speicherung und die Unterstützung von Technologien, die weltweit skalierbar sind, trägt Canada Nickel dazu bei, einen nachhaltigen Weg für den Bergbausektor aufzuzeigen.“