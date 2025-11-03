    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für Siemens Healthineers an
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für Aktien
    • Kapitalmarkttage könnten positive Impulse bringen
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Siemens Healthineers

    +0,50 %
    -1,77 %
    +3,39 %
    +4,27 %
    +1,31 %
    +5,65 %
    +31,86 %
    +35,33 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 48,72 auf Tradegate (03. November 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,92 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +17,00 %/+31,36 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,16, was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
