ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für Siemens Healthineers an
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Aktien
- Kapitalmarkttage könnten positive Impulse bringen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 48,72 auf Tradegate (03. November 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,92 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +17,00 %/+31,36 % bedeutet.
