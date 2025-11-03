Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 48,72 auf Tradegate (03. November 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,92 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +17,00 %/+31,36 % bedeutet.