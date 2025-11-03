BioNTech hebt Prognose an: Milliarden-Deal beflügelt Pipeline und Aktie

Gleichzeitig konnte BioNTech seine Finanzmittel auf 16,7 Milliarden Euro ausbauen. Besonders die Zahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb schlug zu Buche.

BioNTech hat im dritten Quartal 2025 trotz eines leichten Verlusts deutliche Fortschritte in seiner Onkologiestrategie erzielt. Das Mainzer Biotech-Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, einen Nettoverlust von 28,7 Millionen Euro sowie einen Verlust je Aktie von 0,12 Euro.

Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro an. Die erwarteten Forschungs- und Entwicklungskosten sollen hingegen auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro sinken. Auch die Vertriebs- und Verwaltungsausgaben werden niedriger angesetzt, zwischen 550 und 650 Millionen Euro.

Im Fokus steht weiterhin die klinische Umsetzung der Onkologiepipeline. Besonders das pan-tumorale Programm Pumitamig (BNT327/BMS986545) zeigt laut BioNTech "ermutigende Antitumoraktivität" bei gleichzeitig gutem Sicherheitsprofil. Der bispezifische Antikörper wird derzeit in einer globalen Phase-2-Studie bei fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs getestet.

BioNTech plant, weitere zulassungsrelevante Studien zu starten – darunter für mikrosatellitenstabilen Darmkrebs und Magenkrebs in der Erstlinienbehandlung. Neben der Krebsforschung bleibt auch das Impfstoffgeschäft zentral: Das Unternehmen hat für die Saison 2025/2026 einen variantenangepassten COVID-19-Impfstoff eingeführt.

CEO Ugur Sahin betonte die Fortschritte bei den Krebsprogrammen und die Bedeutung der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. BioNTech erweitere gezielt seine klinischen Kombinationen, um "differenzierte oder erstklassige therapeutische Profile" zu entwickeln, sagte Sahin. An der Börse springt der Pfizer-Partner nach oben:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 91,40EUR auf Tradegate (03. November 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.



