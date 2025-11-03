Kenvue - Aktie steigt kräftig - 03.11.2025

Mit einer Performance von +22,12 % konnte die Kenvue Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kenvue ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Pflegeprodukte mit bekannten Marken wie Tylenol und Listerine. Es konkurriert mit Procter & Gamble und Unilever und punktet durch starke Markenbekanntheit und Innovation.

Der Kurs der Kenvue Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kenvue Aktie damit um -2,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Im Jahr 2025 gab es für Kenvue bisher ein Minus von -39,17 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Kenvue Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,87 % 1 Monat -6,69 % 3 Monate -32,64 % 1 Jahr -39,95 %

Informationen zur Kenvue Aktie

Es gibt 2 Mrd. Kenvue Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,98 Mrd.EUR wert.

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) today announced financial results for the third quarter ended September 28, 2025. “Throughout the third quarter, our team remained focused on our four operating priorities to drive improved performance,” said Kirk Perry, …

Diese in den kommenden Tagen (KW45) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

Kenvue Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kenvue Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kenvue Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.