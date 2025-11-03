Dividenden-Liebling Allianz: Ein "Klassiker der nie aus der Mode kommt"

Die Analysten der Bank of America haben Allianz von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 410 Euro angehoben. Der US-Finanzriese attestiert dem Münchner Versicherungskonzern ein starkes Gewinnwachstum, eine stabile Bilanz und attraktives Bewertungsniveau – ein "Klassiker", der laut Analysten "nie aus der Mode kommt".

Mit einer erwarteten Gewinn- und Dividendensteigerung von jährlich rund 10 Prozent bis 2027 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 5,4 Prozent für 2026 gilt Allianz für Bank of America als Premium-Wert im europäischen Versicherungssektor. Besonders positiv: Die Gesellschaft sei weniger von Preiszyklen im Industrie- und Rückversicherungsgeschäft betroffen als Wettbewerber wie Axa oder Zurich. Rund 60 Prozent der Schaden- und Unfallversicherung entfallen auf Privatkunden – ein stabileres Segment im derzeit schwierigen Marktumfeld.