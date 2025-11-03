Analysten stufen Aktie hoch
Dividenden-Liebling Allianz: Ein "Klassiker der nie aus der Mode kommt"
Vor den Quartalszahlen in der nächsten Woche sichert sich die Allianz-Aktie eine neue Kaufempfehlung. Die Bank of America lobt die gute Diversifizierung. Für Fantasie könnte in den kommenden Jahren eine Übernahme sorgen.
- Allianz erhält Kaufempfehlung von Bank of America.
- Kursziel steigt von 400 auf 410 Euro, Gewinnwachstum.
- Übernahmefantasie und starkes Geschäftsmodell überzeugen.
Die Analysten der Bank of America haben Allianz von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 410 Euro angehoben. Der US-Finanzriese attestiert dem Münchner Versicherungskonzern ein starkes Gewinnwachstum, eine stabile Bilanz und attraktives Bewertungsniveau – ein "Klassiker", der laut Analysten "nie aus der Mode kommt".
Mit einer erwarteten Gewinn- und Dividendensteigerung von jährlich rund 10 Prozent bis 2027 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 5,4 Prozent für 2026 gilt Allianz für Bank of America als Premium-Wert im europäischen Versicherungssektor. Besonders positiv: Die Gesellschaft sei weniger von Preiszyklen im Industrie- und Rückversicherungsgeschäft betroffen als Wettbewerber wie Axa oder Zurich. Rund 60 Prozent der Schaden- und Unfallversicherung entfallen auf Privatkunden – ein stabileres Segment im derzeit schwierigen Marktumfeld.
Auch das Asset-Management mit Pimco und Allianz Global Investors könnte laut Studie zum Wachstumstreiber werden, sobald sinkende Zinsen wieder Kapitalzuflüsse und höhere verwaltete Vermögen begünstigen. Der Bereich steht bereits für rund 20 Prozent des operativen Ergebnisses und ein Viertel der Bewertung – Tendenz steigend.
Ein weiterer Kurstreiber: Allianz verfügt laut Berechnung über ungenutzte M&A-Kapazitäten von bis zu 10 Milliarden Euro. Gezielte Übernahmen könnten den Gewinn je Aktie zusätzlich um etwa 10 Prozent erhöhen.
Mit einem Bewertungsmultiplikator von 9,7 auf den erwarteten Gewinn 2027, einer überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote und dem stabilen Solvency-II-Deckungsgrad zählt Allianz laut Bank of America zu den qualitativ hochwertigsten Versicherern Europas. Das Fazit der Analysten: In einem unsicheren Marktumfeld dürfte gerade die Kombination aus defensivem Geschäftsmodell, attraktiver Dividende und Übernahmefantasie Anlegern gefallen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion