    Milliardendeal: Dieser Ölkonzern verkauft US-Anteile – und die Aktie zieht an!

    BP stößt US-Schieferanteile für 1,5 Milliarden US-Dollar an Sixth Street ab. Der CEO will die Bilanz stärken und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • BP verkauft Schieferanteile für 1,5 Mrd. USD an Sixth Street.
    • CEO will Bilanz stärken und Anlegervertrauen zurückgewinnen.
    • Aktivisten fordern Fokus auf Kerngeschäft und Kostensenkung.
    Energie & Investoren - Milliardendeal: Dieser Ölkonzern verkauft US-Anteile – und die Aktie zieht an!
    Foto: Andrew Milligan - PA Wire

    Der britische Energiekonzern BP hat sich mit der US-Investmentfirma Sixth Street auf den Verkauf von Beteiligungen an Schieferöl- und Gasvermögenswerten in den Vereinigten Staaten geeinigt. Das Geschäft hat ein Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und soll BPs Bilanz stärken sowie das Vertrauen der Aktionäre festigen.

    Laut Unternehmensangaben erwerben von Sixth Street verwaltete Fonds Minderheitsanteile an den Midstream-Anlagen im Permian Basin und im Eagle Ford. BP bleibt Mehrheitsinhaber und Betreiber der Anlagen.

    Druck von Aktivisten wächst

    BP-Chef Murray Auchincloss treibt den Verkauf von Vermögenswerten voran, um die schwache Performance der vergangenen Jahre zu korrigieren. Aktivistische Investoren wie Elliott Investment Management hatten Druck aufgebaut und ein entschlosseneres Vorgehen gefordert. Der neue Vorstandsvorsitzende Albert Manifold betonte, das Unternehmen müsse "mit Dringlichkeit" handeln, um Kosten zu senken, Beteiligungen zu veräußern und die Profitabilität zu steigern.

    Elliott, das rund 5 Prozent der BP-Aktien hält, fordert eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft. Die Investoren drängen auf geringere Ausgaben in erneuerbare Energien und größere Verkäufe von Randaktivitäten.

    Details des Verkaufs

    Die Transaktion umfasst vier zentrale Verarbeitungsanlagen im Permian Basin – Grand Slam, Bingo, Checkmate und Crossroads. Nach Abschluss der Transaktion wird BPs Tochtergesellschaft BPX Energy 51 Prozent der Permian-Anlagen und 25 Prozent der Eagle-Ford-Midstream-Vermögenswerte behalten.

    Der Deal erfolgt in zwei Phasen: Rund 1 Milliarde US-Dollar wird sofort gezahlt, der Restbetrag soll bis Jahresende fließen, sofern die Behörden zustimmen.

    Kursgewinn und strategischer Umbau

     

    Kursgewinn und strategischer Umbau

    Die BP-Aktie legte zum Handelsstart in London zunächst um 1,7 Prozent auf 449,85 Pfund zu, gab ihre Gewinne jedoch rasch wieder ab und fiel zwischenzeitlich auf 444,85 Pfund zurück (Stand 12:42 Uhr MESZ).

    BP

    +0,42 %
    +3,51 %
    +7,11 %
    +11,81 %
    +18,52 %
    -6,53 %
    +113,18 %
    +15,64 %
    -24,34 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517

    Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis Ende 2027 Vermögenswerte im Wert von insgesamt 20 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Zu den jüngsten Verkäufen zählt der Ausstieg aus dem US-Onshore-Windgeschäft an LS Power sowie die Veräußerung niederländischer Tankstellen und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Auchincloss will damit den Umbau von BP vorantreiben und Anlegern beweisen, dass das Unternehmen weiterhin verlässliche Renditen liefern kann.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 5,071EUR auf Tradegate (03. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.


    Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
