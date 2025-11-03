Porsche-Debakel sorgt bei VW für Miese

Im dritten Quartal schrieben die Stuttgarter rund 1,1 Milliarden Euro Verlust. Vor einem Jahr waren es noch 1,6 Milliarden Überschuß. Die Stuttgarter gehören wie die Marke Volkswagen, Audi, Seat/Cupra sowie die Nutzfahrzeugtochter Traton dazu. In den ersten neun Monaten schrumpfte der Überschuß um mehr als 60% zusammen, von 8,8 auf 3,4 Milliarden Euro. Schuld daran werden vor allem Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden genannt, vornehmlich durch erhöhte Zölle, die Anpassung der Produktstrategie bei Porsche und Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert von Porsche. Porsche hatte bereits vergangene Woche tiefrote Zahlen im dritten Quartal eingefahren.

Die VW-Tochter leidet unter Milliardenkosten für den jüngsten Strategieschwenk zur Verbrennerverlängerung. Im dritten Quartal führte das zu einem Verlust von fast 1 Milliarde Euro, in den ersten neun Monaten insgesamt schmolz das Ergebnis nach Steuern um knapp 96% zusammen. Das schlug nun auch auf die Konzernmutter VW durch. Und die konnte sich verbessern. Die operative Umsatzrendite stieg in den ersten neun Monaten leicht auf 2,3%. Wegen des Sparprogramms mit geplanten zehntausenden Stellenstreichungen bei der Kernmarke lief es hier wieder etwas besser. Bis 2030 sollen mehr als 35.000 Stellen gestrichen werden, was einem Viertel der 130.000 Arbeitsplätze in Deutschland entspricht. In Nordamerika ging es aber runter, in China ebenfalls. Besser lief es hingegen erneut in Europa. Die Elektroautoverkäufe zogen konzernweit um ein Drittel an. Sie macht mehr als ein Zehntel aller verkauften Fahrzeuge aus. Die eingeführten US-Zölle dürften den Konzern in diesem Jahr mit bis zu 5 Milliarden Euro belasten. Gebremst werde der Gewinn zudem durch den Hochlauf der E-Mobilität. Mit der verdienen die Wolfsburger deutlich mehr als bei den Verbrennern, was die Marge belastet.

Bislang übte der Manager Oliver Blume eine Doppelfunktion als CEO von Porsche und CEO bei VW aus. So kann sich als Nachfolger auf diese Funktion konzentrieren. Der neue Porsche-Chef Michael Leiters soll Porsche restrukturieren und die Firma wieder auf die Erfolgsspur bringen. Die Ertragskrise bei Porsche hat sich verschärft. Der Sportwagenbauer verzeichnete im dritten Quartal einen operativen Fehlbetrag von 967 Millionen Euro. Das entspricht einer Marge von minus 11%. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen operativ noch 974 Millionen Euro verdient. Die Umsatzrendite lag bei akzeptablen 10,7%. Der Umsatz schrumpfte von Juli bis September um 4,4% auf 8,7 Milliarden Euro. Nach neun Monaten brach das operative Ergebnis um 4 Milliarden auf nur noch 40 Millionen Euro ein. Die Marge mickrige 0,2% nach 14,1% ein Jahr zuvor. Porsche erwartet die Wende zum Besseren im kommenden Jahr. Man geht davon aus, daß 2026 das Tal duchschritten wird. Im September flatterte die vierte Gewinnwarnung in Folge ins Haus. Die Wolfsburger erzielen auch Erfolge. In Europa kommt jedes vierte E-Auto von dort. Unter der Krise leiden VW und Porsche.