Bitcoin unter Druck - Zinsenttäuschung aus den USA wirkt noch nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins hat am Montag nicht von der guten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten profitieren können. Während die Börsen zu Wochenbeginn von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit der USA mit China sowie von der Phantasie rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz angetrieben wurden, geriet die älteste und bekannteste Kryptowährung unter Druck. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde sie zuletzt bei rund 107.800 US-Dollar gehandelt. Damit verpufften die Kursgewinne der vergangenen drei Tage.

Trotz der am Montag wieder gestiegenen Risikolaune an den Kapitalmärkten fielen auch die Kurse anderer viel beachteter Kryptowährungen wie Ethereum, XRP, BNB oder Solana. Die Experten der Dekabank verwiesen darauf, dass sich das technische Bild für Bitcoin und Ethereum mittlerweile eingetrübt habe. So ist der Bitcoin seit Mitte Oktober mehrmals unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, die den langfristigen Trend beschreibt. Auch aktuell bewegt sich der Kurs unter dieser Kurve.