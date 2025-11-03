    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Was Unternehmen jetzt tun müssen, um die NIS-2-Anforderungen zu erfüllen (FOTO)

    Binswangen (ots) - Mit der NIS-2-Richtlinie wird Cybersicherheit zur Chefsache:
    Schärfere Vorgaben, persönliche Haftung und hohe Bußgelder stellen Unternehmen
    und deren Geschäftsleitungen vor große Herausforderungen - selbst Dienstleister
    und Zulieferer sind betroffen. Wer jetzt zögert, riskiert kostspielige Fehler
    und gefährdet sein Unternehmen. Wie also gelingt eine schnelle, revisionssichere
    Umsetzung und wo lauern die größten Fallstricke?

    Kaum ein Tag vergeht ohne neue Berichte über Cyberangriffe, Datenlecks oder
    Betriebsunterbrechungen. Infrastrukturbetreiber, Produktionsunternehmen und
    Dienstleister geraten zunehmend ins Visier und mit ihnen auch deren Zulieferer.
    Die Folge: Unternehmen stehen unter wachsendem Compliance-Druck. Strengere
    EU-Vorgaben wie die NIS-2-Richtlinie bringen dabei tiefgreifende Umbrüche.
    Während viele aber weder wissen, ob sie betroffen sind, noch was konkret
    gefordert wird, bringen Versäumnisse unter Umständen empfindliche Konsequenzen
    mit sich. "Wer sich dem Thema NIS-2 zu spät oder halbherzig nähert, riskiert
    nicht nur Bußgelder und Imageschäden, sondern gefährdet sein gesamtes Geschäft",
    warnt Christian Schilling, Gründer und Geschäftsführer der ISMS-Beratung Getsec.

    "Tatsächliche Sicherheit gewinnen Unternehmen nur, wenn sie schnell und
    strukturiert handeln: Mit einem systematischen Vorgehen und unabhängiger
    Expertise lassen sich die NIS-2-Anforderungen oft in wenigen Monaten
    revisionssicher umsetzen", ergänzt Christian Lorenz, Mitgründer und
    Geschäftsführer bei Getsec. Doch viele Betriebe aus kritischen Sektoren zeigen
    sich noch immer verunsichert: Angst vor Konzeptpapieren, unklare Fachsprache und
    fehlende Ressourcen führen überall zu gefährlicher Handlungsunfähigkeit. Statt
    komplizierter Einzellösungen braucht es daher klare Verantwortlichkeiten,
    standardisierte Prozesse und Schritt-für-Schritt-Checks. Wie Unternehmen ihre
    Sorgfaltspflicht dabei erfüllen und typische Fehler vermeiden, verraten
    Christian Schilling und Christian Lorenz von Getsec hier.

    Grundlagen klären: Wer ist betroffen, wer zuständig?

    Die NIS-2-Richtlinie betrifft weit mehr Unternehmen, als viele vermuten.
    Entscheidend sind sowohl die Branchenzugehörigkeit als auch die Größe des
    Unternehmens: Ab rund 50 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von über zehn
    Millionen Euro gelten Betriebe als wesentlich und fallen damit unter die neuen
    Pflichten. Ein Selbstcheck, ob das Unternehmen direkt zur kritischen
    Infrastruktur zählt oder als Zulieferer tätig ist, bildet den ersten Schritt zur
    Compliance.

    Gleichzeitig muss die Verantwortung klar geregelt werden. Dabei trägt künftig
    die Geschäftsführung die persönliche Haftung. "NIS-2 verlangt, dass
    Verfasst von news aktuell
