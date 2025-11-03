Bringen Zahlen den Durchbruch?

Das letzte Rekordhoch markierte Datadog nach einer beispiellosen Kursrallye bei 199,68 US-Dollar im November 2021. Im Anschluss ging es in eine gesunde Konsolidierung mit Abschlägen auf 61,34 US-Dollar talwärts. Seit einem im März 2023 aufgebauten Boden befindet sich der Wert wieder im Aufschwung und erreichte im abgelaufenen Jahr einen Höchstwert von 170,08 US-Dollar. Dieses Niveau steuert Datadog nun mit großen Schritten an und könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch ein neuerliches Kaufsignal generieren, welches sich für ein neues Long-Investment anbieten würde.

Sollte der Softwareanbieter Datadog seine Prognosen schlagen und im selben Augenblick über 170,08 US-Dollar ausbrechen, wäre es im Anschluss ein leichtes, an die Vorgängerhochs aus 2021 bei 199,68 US-Dollar anzuknüpfen und damit ein Kaufsignal zu etablieren. Eine überschießende Welle könnte rechnerisch sogar bis auf 211,92 US-Dollar heranreichen, ehe der Wert wieder in eine gesunde Konsolidierung übergeht. Auf der Unterseite würde erst ein Kursrutsch mindestens unter 138,60 US-Dollar bärische Divergenzen aufdecken und Korrekturpotenzial zunächst auf 124,30 und darunter in den Bereich von 115,53 US-Dollar aufdecken.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald Datadog 170,08 US-Dollar auf Wochenbasis überschreitet, werden weitere Zugewinne auf 189,68 und darüber 211,92 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM3T68 geschehen, die Gesamtrenditechance beliefe sich auf insgesamt 130 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 5,24 und 7,16 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte zur Orientierung vorläufig den Bereich von 158,85 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 2,57 Eurogleich. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen eingeplant werden. Übrigens, Quartalszahlen legt das Unternehmen am 6. November 2025 vor.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3T68 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,91 - 3,04 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 131,7112 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 131,7112 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,16 Euro Hebel: 4,6 Kurschance: + 130 Prozent Börse Frankfurt

