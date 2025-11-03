    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter

    • Kursziel für Stratec auf 28,50 Euro gesenkt.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Kursrutsch bietet interessante Einstiegschance.
    Foto: Stratec SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Stratec zwar von 32,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrutsch nach der Gewinnwarnung biete eine interessante Einstiegschance, schrieb Harald Hof am Montag. Zulieferprobleme überschatteten allerdings zunächst den Erholungsweg des Diagnostikkonzerns./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    STRATEC

    -0,42 %
    -11,51 %
    -23,24 %
    -14,42 %
    -32,03 %
    -71,75 %
    -81,77 %
    -56,57 %
    +411,93 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 24,05 auf Tradegate (03. November 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -11,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 287,53 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +18,64 %/+116,10 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 28,50 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
