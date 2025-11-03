MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 24,05 auf Tradegate (03. November 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -11,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,24 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 287,53 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +18,64 %/+116,10 % bedeutet.