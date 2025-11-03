    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Axon Enterprise: Einstieg in Drohnengeschäft lässt Aktie abfliegen

    Axon Enterprise wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichen. Besonders der Einstieg ist Drohnengschäft hat die Aktie steil gehen lassen.

    Foto: Remko de Waal - ANP

    Analysten erwarten, dass das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 704 Millionen US-Dollar für das Quartal bekanntgeben wird.

    Axon Enterprise hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis des EPS festgelegt. 

    Schauen wir auf die Aktie. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei rund 732 US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 727 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 59 Milliarden US-Dollar mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von 186.

    Momentan bewegen sich die Anteilsscheine bei Axon bei rund 733 US-Dollar. Damit notiert die Aktie rund 1,38 Prozent über der 200-Tage-Linie.

    Ins Auge sticht das hohe KGV, Aktie ist bewertungsseitig teuer. Grund des Hypes um die Anteilsscheine ist das massive Investment des Unternehmens in Drohen-und Drohnenabwehr.

    Rick Smith, CEO von Axon Enterprise, reiste im August nach Kiew, um mit Vizeverteidigungsminister Serhii Boiev über Kooperationen mit ukrainischen Herstellern und den Einsatz ihrer Expertise gegen feindliche Drohnen zu sprechen. Bereits im Oktober 2024 übernahm man das deutsche Unternehmen Dedrone, führend im Bereich der Drohnenabwehr. 

    Axon Enterprise

    -0,94 %
    -1,71 %
    +1,35 %
    -1,97 %
    +70,25 %
    +413,20 %
    +647,78 %
    +3.083,61 %
    +3.447,04 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU

    Auch mehrere große Investoren haben ihre Beteiligungen an Axon Enterprise angepasst. Evergreen Capital Management LLC erhöhte im 2. Quartal seinen Anteil um 3,8 Prozent auf 413 Aktien. Tower Research Capital LLC TRC steigerte seinen Anteil um 1,2 Prozent auf 1.631 Aktien. Insgesamt halten institutionelle Investoren 79,08 Prozent der Aktien.

    Insgesamt haben 14 Analysten die Aktie mit Buy bewertet und 4 mit Hold. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 841 US-Dollar. Die Bank of America sticht mit einem sehr hohen Kursziel hervor. Sie bewertet die Aktie von Axon mit einem Buy-Rating und einem Zielkurs vonn 1000 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 36 Prozent.

    Am Dienstag veröffentlicht Axon Enterprise seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Axon Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 629,6EUR auf Tradegate (03. November 2025, 16:41 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
