KI-Wettrennen: Microsofts nächster Coup sorgt für ein Kursfeuerwerk!

Microsoft hat einen Vertrag im Wert von rund 9,7 Milliarden US-Dollar mit dem Rechenzentrumsbetreiber IREN unterzeichnet. Der Fünfjahresdeal sichert dem Techkonzern Zugriff auf Nvidias neue GB300-Prozessoren, die als Herzstück modernster KI-Modelle gelten. Wie IREN am Montag mitteilte, sollen die Chips über die kommenden zwei Jahre in mehreren Phasen im texanischen Childress installiert werden. Der Standort verfügt über eine Leistungskapazität von 750 Megawatt.

Mit dem Großauftrag reagiert Microsoft auf den anhaltenden Engpass bei Rechenressourcen, der durch den globalen KI-Boom entstanden ist. Schon jetzt ist die Nachfrage nach leistungsfähiger Cloud-Infrastruktur größer als das Angebot – ein Problem, das alle großen Technologiekonzerne betrifft.

Der Vertrag mit IREN sieht eine Vorauszahlung von 20 Prozent vor, was den Ernst von Microsofts Expansionsplänen unterstreicht. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte laut Reuters, man wolle "sicherstellen, dass Microsoft-Kunden Zugang zu den modernsten KI-Ressourcen der Welt erhalten".

Doppeldeal mit Dell

Parallel zum Microsoft-Vertrag hat IREN eine Vereinbarung mit Dell Technologies geschlossen. Diese sieht den Kauf von Nvidia-Chips und ergänzender Hardware im Wert von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar vor. Dell soll damit die technische Basis für den Aufbau der neuen Rechenzentren liefern.

Die Aktie von IREN reagierte prompt auf die Nachricht und legte im vorbörslichen Handel um über 20 Prozent zu (Stand 13:11 Uhr MESZ). Investoren sehen in dem Deal eine seltene Gelegenheit, am KI-Boom direkt zu partizipieren.

Strategischer Schachzug im KI-Wettrennen

Für Microsoft ist der Vertrag ein weiterer Schritt, um seine Führungsposition im globalen KI-Markt auszubauen. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Konzern Milliardenbeträge in Partnerschaften und eigene Rechenzentren investiert. Mit dem IREN-Deal könnte sich Microsoft einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Amazon und Google sichern.

IREN-Chef Daniel Roberts sprach von einem "Meilenstein in der Zusammenarbeit mit den führenden Innovatoren der Cloud-Ära". Das Unternehmen wolle mit der Partnerschaft "eine neue Generation der KI-Infrastruktur ermöglichen".

Der Deal markiert einen weiteren Beweis dafür, dass die Nachfrage nach Rechenleistung im KI-Zeitalter zur wichtigsten Währung der Tech-Industrie wird.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion