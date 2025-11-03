    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trump-Clan pusht Krypto-Währungen

    Wie Anleger am Goldrausch der US-Machthaber mitverdienen können (FOTO)

    Koblenz (ots) - Seit Donald Trump sich offen als Unterstützer von Bitcoin und
    anderen Digitalwährungen positioniert hat, erlebt der Kryptomarkt in den USA
    einen massiven Aufschwung. Auch seine Söhne und Teile seines Umfelds sollen laut
    US-Medien in Krypto-Projekte investieren oder diese öffentlich bewerben - ein
    politisches Signal mit ökonomischer Wucht. Die Botschaft: Kryptowährungen sind
    kein Randthema mehr, sondern werden zunehmend zu einem Machtinstrument in der
    globalen Finanzpolitik.

    Wenn Politik und Kapitalmarkt dieselbe Sprache sprechen, entstehen neue Chancen,
    aber auch neue Risiken. Dieser Beitrag zeigt, welche Coins jetzt profitieren
    könnten, warum Anleger den Hype mit kühlem Kopf betrachten sollten und wie man
    seriöse Investments von reinen Spekulationsblasen unterscheidet.

    Wenn Politik die Märkte bewegt

    Noch vor wenigen Jahren begegneten viele US-Politiker der Kryptobranche mit
    Skepsis. Nun aber wird sie im Umfeld Trumps offen umarmt. Nach seiner Wiederwahl
    2024 sprang Bitcoin zeitweise um rund +60 Prozent auf über 111.000 US-Dollar,
    auch Ether, XRP und Solana legten zweistellig zu. Schon die bloße Ankündigung
    eines "nationalen Bitcoin-Reservefonds" löste massive Zuflüsse aus.

    Doch solche Hypes sind selten von Dauer. Sobald politische Versprechen ins
    Stocken geraten oder neue Regulierungen folgen, kippt die Stimmung mit teils
    heftigen Kurskorrekturen. Viele Anleger erinnern sich an ähnliche Zyklen
    früherer Jahre: Nach der Euphorie kommt meist die Ernüchterung, bevor der Markt
    sich neu einpendelt; manche nennen das "die Suche nach einem fairen Preis".

    Zwischen Begeisterung und Polarisierung

    Trumps offene Unterstützung hat Kryptowährungen im konservativen Lager
    regelrecht salonfähig gemacht. 73 Prozent der Krypto-Investoren befürworten laut
    Umfragen seine Digital-Asset-Politik; Republikaner halten mit 41 Prozent doppelt
    so häufig Coins wie Demokraten. Durch Projekte wie "World Liberty Financial",
    bei dem Mitglieder seines Umfelds mitwirken, ist Krypto zu einem Teil
    republikanischer Identität geworden und damit zu einem ideologischen Investment.

    Das sorgt für mehr Vertrauen und Kapital im Markt, aber auch für wachsende
    Polarisierung. Politisch nahe Projekte werden gezielt befeuert: Der Memecoin
    $TRUMP und die DeFi-Plattform World Liberty Financial (WLF) brachten zusammen
    Hunderte Millionen Dollar ein. Berichte über Insidergewinne in Milliardenhöhe
    zeigen, dass eine gezielte Marktbeeinflussung nicht ausgeschlossen ist. Anleger
    sollten daher genau hinschauen, welche Projekte durch Technologie und
    Nutzerbasis getragen werden und welche durch politische Symbolik.
