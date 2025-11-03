Wie Anleger am Goldrausch der US-Machthaber mitverdienen können (FOTO)

Koblenz (ots) - Seit Donald Trump sich offen als Unterstützer von Bitcoin und

anderen Digitalwährungen positioniert hat, erlebt der Kryptomarkt in den USA

einen massiven Aufschwung. Auch seine Söhne und Teile seines Umfelds sollen laut

US-Medien in Krypto-Projekte investieren oder diese öffentlich bewerben - ein

politisches Signal mit ökonomischer Wucht. Die Botschaft: Kryptowährungen sind

kein Randthema mehr, sondern werden zunehmend zu einem Machtinstrument in der

globalen Finanzpolitik.



Wenn Politik und Kapitalmarkt dieselbe Sprache sprechen, entstehen neue Chancen,

aber auch neue Risiken. Dieser Beitrag zeigt, welche Coins jetzt profitieren

könnten, warum Anleger den Hype mit kühlem Kopf betrachten sollten und wie man

seriöse Investments von reinen Spekulationsblasen unterscheidet.









Noch vor wenigen Jahren begegneten viele US-Politiker der Kryptobranche mit

Skepsis. Nun aber wird sie im Umfeld Trumps offen umarmt. Nach seiner Wiederwahl

2024 sprang Bitcoin zeitweise um rund +60 Prozent auf über 111.000 US-Dollar,

auch Ether, XRP und Solana legten zweistellig zu. Schon die bloße Ankündigung

eines "nationalen Bitcoin-Reservefonds" löste massive Zuflüsse aus.



Doch solche Hypes sind selten von Dauer. Sobald politische Versprechen ins

Stocken geraten oder neue Regulierungen folgen, kippt die Stimmung mit teils

heftigen Kurskorrekturen. Viele Anleger erinnern sich an ähnliche Zyklen

früherer Jahre: Nach der Euphorie kommt meist die Ernüchterung, bevor der Markt

sich neu einpendelt; manche nennen das "die Suche nach einem fairen Preis".



Zwischen Begeisterung und Polarisierung



Trumps offene Unterstützung hat Kryptowährungen im konservativen Lager

regelrecht salonfähig gemacht. 73 Prozent der Krypto-Investoren befürworten laut

Umfragen seine Digital-Asset-Politik; Republikaner halten mit 41 Prozent doppelt

so häufig Coins wie Demokraten. Durch Projekte wie "World Liberty Financial",

bei dem Mitglieder seines Umfelds mitwirken, ist Krypto zu einem Teil

republikanischer Identität geworden und damit zu einem ideologischen Investment.



Das sorgt für mehr Vertrauen und Kapital im Markt, aber auch für wachsende

Polarisierung. Politisch nahe Projekte werden gezielt befeuert: Der Memecoin

$TRUMP und die DeFi-Plattform World Liberty Financial (WLF) brachten zusammen

Hunderte Millionen

zeigen, dass eine gezielte Marktbeeinflussung nicht ausgeschlossen ist. Anleger

sollten daher genau hinschauen, welche Projekte durch Technologie und

Nutzerbasis getragen werden und welche durch politische Symbolik. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





