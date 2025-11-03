JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Weg für einen Stimmungsumschwung geebnet, schrieb Constantin Hesse am Montag in seinem Resümee. Der Schmierstoffhersteller habe bei vorsichtigen Erwartungen solide abgeschnitten. Das schwierige Umfeld hält der Experte für eingepreist./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 39,90EUR auf Tradegate (03. November 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

