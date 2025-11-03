Wie Frauen in jeder Lebensphase finanziell sicher bleiben (FOTO)

Finningen (ots) - Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und

pausieren öfter für Familie oder Pflege. Das hat gravierende Folgen: Männer

erhalten in Deutschland im Schnitt 52 Prozent mehr Rente als Frauen, zeigt eine

aktuelle Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

und des Instituts Prognos. Wer das Thema Altersvorsorge aufschiebt, riskiert, im

Alter abhängig zu werden - vom Partner oder vom Staat.



Finanzielle Unabhängigkeit darf kein Zufall sein, sondern muss geplant werden -

egal, in welcher Lebensphase. Dieser Beitrag verrät, wie Frauen in jeder

Lebensphase klug investieren und warum finanzielle Freiheit die beste Form von

Selbstfürsorge ist.









Viele Frauen unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Kinder oder die Pflege von

Angehörigen. Hinzu kommt, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und im

Durchschnitt weniger verdienen. Diese Lücken schlagen sich unmittelbar in der

Rente nieder: Schon wenige Jahre ohne Einzahlungen können langfristig zu einer

erheblichen Versorgungslücke führen. Da zudem ungewiss ist, wie leistungsfähig

die gesetzliche

Vorsorge nicht aufgeschoben werden.



Ein erster, einfacher Schritt ist es, schon beim Berufseinstieg ein separates

Konto für langfristige Ziele einzurichten. Regelmäßige, auch kleine Einzahlungen

schaffen Sicherheit - und legen den Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit.

In der Familienphase lohnt sich ein offenes Gespräch über Ausgleichszahlungen

oder gemeinsame Investments mit dem Partner, wichtig ist jedoch, diese immer auf

den eigenen Namen zu tätigen.



Frauen ab 50 können mit einem klaren Anlageplan verlorene Zeit aufholen - mit

einem breit gestreuten Portfolio, realistischen Renditezielen und konsequentem

Reinvestieren.



Frühe Verantwortung zahlt sich aus



Zeit ist der wichtigste Verbündete beim Vermögensaufbau. Wer früh beginnt,

profitiert vom Zinseszinseffekt, auch mit geringen Beträgen. Viele Frauen

empfinden Finanzthemen zunächst als komplex oder trocken. Doch es geht nicht um

Zahlen, sondern um Selbstbestimmung. Wer die eigenen Finanzen versteht, trifft

bewusstere Entscheidungen im Beruf, in Beziehungen und im Leben. Finanzielle

Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Sicherheit zugleich: die Möglichkeit,

selbst zu wählen, wie und wo man leben möchte.



Strategien für den Vermögensaufbau



Ein klar strukturiertes System hilft, den Überblick zu behalten und Ziele

konsequent zu verfolgen. Dazu gehört eine einfache Kontenstruktur, die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





