    Karriere, Kinder, Konto

    Wie Frauen in jeder Lebensphase finanziell sicher bleiben (FOTO)

    Finningen (ots) - Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und
    pausieren öfter für Familie oder Pflege. Das hat gravierende Folgen: Männer
    erhalten in Deutschland im Schnitt 52 Prozent mehr Rente als Frauen, zeigt eine
    aktuelle Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
    und des Instituts Prognos. Wer das Thema Altersvorsorge aufschiebt, riskiert, im
    Alter abhängig zu werden - vom Partner oder vom Staat.

    Finanzielle Unabhängigkeit darf kein Zufall sein, sondern muss geplant werden -
    egal, in welcher Lebensphase. Dieser Beitrag verrät, wie Frauen in jeder
    Lebensphase klug investieren und warum finanzielle Freiheit die beste Form von
    Selbstfürsorge ist.

    Finanzielle Risiken erkennen - und rechtzeitig handeln

    Viele Frauen unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Kinder oder die Pflege von
    Angehörigen. Hinzu kommt, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und im
    Durchschnitt weniger verdienen. Diese Lücken schlagen sich unmittelbar in der
    Rente nieder: Schon wenige Jahre ohne Einzahlungen können langfristig zu einer
    erheblichen Versorgungslücke führen. Da zudem ungewiss ist, wie leistungsfähig
    die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft bleibt, sollte die private
    Vorsorge nicht aufgeschoben werden.

    Ein erster, einfacher Schritt ist es, schon beim Berufseinstieg ein separates
    Konto für langfristige Ziele einzurichten. Regelmäßige, auch kleine Einzahlungen
    schaffen Sicherheit - und legen den Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit.
    In der Familienphase lohnt sich ein offenes Gespräch über Ausgleichszahlungen
    oder gemeinsame Investments mit dem Partner, wichtig ist jedoch, diese immer auf
    den eigenen Namen zu tätigen.

    Frauen ab 50 können mit einem klaren Anlageplan verlorene Zeit aufholen - mit
    einem breit gestreuten Portfolio, realistischen Renditezielen und konsequentem
    Reinvestieren.

    Frühe Verantwortung zahlt sich aus

    Zeit ist der wichtigste Verbündete beim Vermögensaufbau. Wer früh beginnt,
    profitiert vom Zinseszinseffekt, auch mit geringen Beträgen. Viele Frauen
    empfinden Finanzthemen zunächst als komplex oder trocken. Doch es geht nicht um
    Zahlen, sondern um Selbstbestimmung. Wer die eigenen Finanzen versteht, trifft
    bewusstere Entscheidungen im Beruf, in Beziehungen und im Leben. Finanzielle
    Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Sicherheit zugleich: die Möglichkeit,
    selbst zu wählen, wie und wo man leben möchte.

    Strategien für den Vermögensaufbau

    Ein klar strukturiertes System hilft, den Überblick zu behalten und Ziele
    konsequent zu verfolgen. Dazu gehört eine einfache Kontenstruktur, die
    Verfasst von news aktuell
