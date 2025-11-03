Karriere, Kinder, Konto
Wie Frauen in jeder Lebensphase finanziell sicher bleiben (FOTO)
Finningen (ots) - Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und
pausieren öfter für Familie oder Pflege. Das hat gravierende Folgen: Männer
erhalten in Deutschland im Schnitt 52 Prozent mehr Rente als Frauen, zeigt eine
aktuelle Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
und des Instituts Prognos. Wer das Thema Altersvorsorge aufschiebt, riskiert, im
Alter abhängig zu werden - vom Partner oder vom Staat.
Finanzielle Unabhängigkeit darf kein Zufall sein, sondern muss geplant werden -
egal, in welcher Lebensphase. Dieser Beitrag verrät, wie Frauen in jeder
Lebensphase klug investieren und warum finanzielle Freiheit die beste Form von
Selbstfürsorge ist.
pausieren öfter für Familie oder Pflege. Das hat gravierende Folgen: Männer
erhalten in Deutschland im Schnitt 52 Prozent mehr Rente als Frauen, zeigt eine
aktuelle Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
und des Instituts Prognos. Wer das Thema Altersvorsorge aufschiebt, riskiert, im
Alter abhängig zu werden - vom Partner oder vom Staat.
Finanzielle Unabhängigkeit darf kein Zufall sein, sondern muss geplant werden -
egal, in welcher Lebensphase. Dieser Beitrag verrät, wie Frauen in jeder
Lebensphase klug investieren und warum finanzielle Freiheit die beste Form von
Selbstfürsorge ist.
Finanzielle Risiken erkennen - und rechtzeitig handeln
Viele Frauen unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Kinder oder die Pflege von
Angehörigen. Hinzu kommt, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und im
Durchschnitt weniger verdienen. Diese Lücken schlagen sich unmittelbar in der
Rente nieder: Schon wenige Jahre ohne Einzahlungen können langfristig zu einer
erheblichen Versorgungslücke führen. Da zudem ungewiss ist, wie leistungsfähig
die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft bleibt, sollte die private
Vorsorge nicht aufgeschoben werden.
Ein erster, einfacher Schritt ist es, schon beim Berufseinstieg ein separates
Konto für langfristige Ziele einzurichten. Regelmäßige, auch kleine Einzahlungen
schaffen Sicherheit - und legen den Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit.
In der Familienphase lohnt sich ein offenes Gespräch über Ausgleichszahlungen
oder gemeinsame Investments mit dem Partner, wichtig ist jedoch, diese immer auf
den eigenen Namen zu tätigen.
Frauen ab 50 können mit einem klaren Anlageplan verlorene Zeit aufholen - mit
einem breit gestreuten Portfolio, realistischen Renditezielen und konsequentem
Reinvestieren.
Frühe Verantwortung zahlt sich aus
Zeit ist der wichtigste Verbündete beim Vermögensaufbau. Wer früh beginnt,
profitiert vom Zinseszinseffekt, auch mit geringen Beträgen. Viele Frauen
empfinden Finanzthemen zunächst als komplex oder trocken. Doch es geht nicht um
Zahlen, sondern um Selbstbestimmung. Wer die eigenen Finanzen versteht, trifft
bewusstere Entscheidungen im Beruf, in Beziehungen und im Leben. Finanzielle
Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Sicherheit zugleich: die Möglichkeit,
selbst zu wählen, wie und wo man leben möchte.
Strategien für den Vermögensaufbau
Ein klar strukturiertes System hilft, den Überblick zu behalten und Ziele
konsequent zu verfolgen. Dazu gehört eine einfache Kontenstruktur, die
Viele Frauen unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Kinder oder die Pflege von
Angehörigen. Hinzu kommt, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und im
Durchschnitt weniger verdienen. Diese Lücken schlagen sich unmittelbar in der
Rente nieder: Schon wenige Jahre ohne Einzahlungen können langfristig zu einer
erheblichen Versorgungslücke führen. Da zudem ungewiss ist, wie leistungsfähig
die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft bleibt, sollte die private
Vorsorge nicht aufgeschoben werden.
Ein erster, einfacher Schritt ist es, schon beim Berufseinstieg ein separates
Konto für langfristige Ziele einzurichten. Regelmäßige, auch kleine Einzahlungen
schaffen Sicherheit - und legen den Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit.
In der Familienphase lohnt sich ein offenes Gespräch über Ausgleichszahlungen
oder gemeinsame Investments mit dem Partner, wichtig ist jedoch, diese immer auf
den eigenen Namen zu tätigen.
Frauen ab 50 können mit einem klaren Anlageplan verlorene Zeit aufholen - mit
einem breit gestreuten Portfolio, realistischen Renditezielen und konsequentem
Reinvestieren.
Frühe Verantwortung zahlt sich aus
Zeit ist der wichtigste Verbündete beim Vermögensaufbau. Wer früh beginnt,
profitiert vom Zinseszinseffekt, auch mit geringen Beträgen. Viele Frauen
empfinden Finanzthemen zunächst als komplex oder trocken. Doch es geht nicht um
Zahlen, sondern um Selbstbestimmung. Wer die eigenen Finanzen versteht, trifft
bewusstere Entscheidungen im Beruf, in Beziehungen und im Leben. Finanzielle
Unabhängigkeit bedeutet Freiheit und Sicherheit zugleich: die Möglichkeit,
selbst zu wählen, wie und wo man leben möchte.
Strategien für den Vermögensaufbau
Ein klar strukturiertes System hilft, den Überblick zu behalten und Ziele
konsequent zu verfolgen. Dazu gehört eine einfache Kontenstruktur, die
Autor folgen