First Phosphate gibt Notierung seiner Aktien an der Tradegate Exchange in Deutschland bekannt und stärkt damit die Liquidität auf dem europäischen und internationalen Markt

SAGUENAY, Quebec – 3. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für den Handel an der Tradegate Exchange („Tradegate“) in Deutschland (TDG: KD0) zugelassen sind.

Dieser erweiterte Zugang zu Tradegate wird es europäischen Anlegern ermöglichen, die Aktien von First Phosphate direkt während der EU-Handelszeiten sowie während der erweiterten Handelszeiten in allen wichtigen europäischen Zeitzonen zu handeln, was den Komfort und die Sichtbarkeit der Aktien des Unternehmens auf internationaler Ebene verbessert.

Die Notierung an der Tradegate ergänzt die bestehenden Notierungen von First Phosphate an der Canadian Securities Exchange (PHOS), dem OTCQX Best Market in den USA (FRSPF) sowie an der Börse Frankfurt (KD0).

Die Schwerpunktlegung von Tradegate auf internationale Emittenten ermöglicht eine breitere Marktbeteiligung für Investoren, die an der Vision von First Phosphate interessiert sind, die Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien („LFP“) durch die Verwendung nordamerikanischer kritischer Mineralien nach Nordamerika und Europa zu verlagern.

Erst vor Kurzem hat First Phosphate Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs hergestellt. Nähere Infos dazu unter: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells.

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche von First Phosphate in der Region Saguenay–Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.

Über die Tradegate Exchange

Tradegate mit Sitz in Berlin ist die größte Börse Europas, die auf die Ausführung von Aufträgen von Privatanlegern spezialisiert ist. Tradegate ging aus der außerbörslichen Handelsplattform Tradegate hervor, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2000 schnell zum beliebtesten Handelsplatz für Privatanleger entwickelte. Am 4. Januar 2010 nahm Tradegate als erste neu gegründete Börse in Deutschland seit über 150 Jahren den Handel auf. Die Börse wird von der Tradegate Exchange GmbH (ebenfalls mit Sitz in Berlin) betrieben, die sich zu 42,84 % im Besitz der Deutschen Börse AG und zu 42,84 % im Besitz der Tradegate AG befindet. Die restlichen 14,32 % der GmbH werden vom Verein Berliner Börse e. V. gehalten.