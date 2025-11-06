Vom Ansturm zur Dürre: Lager schmelzen, Nachprägungen stocken – Rallye kommt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp., Endeavour Silver Corp., Vizsla Silver Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. und GoldMining Inc.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.11.2025, 05:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was sich derzeit am Silbermarkt abspielt, macht selbst erfahrene Rohstoff-Insider sprachlos. Indien, Südafrika, Australien, Kanada – die staatlichen Münzanstalten dieser Länder melden Engpässe. Kein Silber mehr, um Münzen zu prägen! Was noch vor wenigen Jahren als Panikmache galt, scheint sich nun in atemberaubender Geschwindigkeit zu bewahrheiten: Der physische Silbermarkt steht unter massivem Druck, was in stark steigenden Preisen resultiert!

Der Auslöser kam, wie so oft, aus einer unerwarteten Ecke. In Indien, dem Land der Goldliebhaber, begann alles mit dem diesjährigen Diwali-Fest. Millionen Menschen kaufen traditionell Edelmetalle zu diesem Anlass. Doch diesmal war alles anders: Silber stand plötzlich im Fokus. Grund dafür war eine historisch hohe Gold-Silber-Ratio von 100:1 – also der Preis von hundert Unzen Silber entsprach dem einer Unze Gold.

Für viele indische Anleger war das ein Signal: Silber ist unterbewertet! Dies sagten auch einflussreiche Finfluencer, und riefen den „Top Trade“ des Jahres aus.

Das Resultat? Eine Welle an Silberkäufen, wie sie der indische Markt noch nie erlebt hat. Innerhalb weniger Tage waren die lokalen Bestände leergefegt. Was folgte, war eine Kettenreaktion mit globalen Auswirkungen.

China geschlossen – London geplündert!

Zeitgleich mit dem indischen Kaufrausch war der chinesische Markt wegen der Feiertage geschlossen. Die Nachfrage wich deshalb nach Westen aus – insbesondere nach London, zur LBMA, der London Bullion Market Association. Doch auch dort sind die Tresore inzwischen nahezu leer.

Was an physischem Metall noch vorhanden ist, gehört überwiegend institutionellen Anlegern und ETFs. Der freie Handel mit physischem Silber ist praktisch zum Erliegen gekommen. Händler sprechen von einem „Silbernotstand“, der sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Diejenigen, die seit Jahren vor genau diesem Szenario gewarnt haben, fühlen sich bestätigt, denn Silber geht steil!

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf das Silberdefizit, also das Delta aus Angebot und Nachfrage. Das Defizit beläuft sich in den Jahren 2019-2025 insgesamt auf 1,093 Mrd. Unzen!

Quelle: Metals Focus

Produktionsstopp bei Münzanstalten – Lieferzeiten explodieren!

Während die Preise an den Börsen noch schwanken, herrscht in der realen Welt Stillstand: Zahlreiche staatliche Münzprägeanstalten haben die Produktion von Silbermünzen eingestellt – schlichtweg, weil sie kein Silber mehr haben.

In London ist die Situation besonders dramatisch: Das Settlement der LBMA, also die physische Auslieferung von Silberkontrakten, liegt mittlerweile bei T+8 Wochen – vorher war es T+1 Tag. Frei verfügbare Bestände? Fast null. Auch an der amerikanischen COMEX, der weltgrößten Terminbörse für Rohstoffe, mehren sich die Probleme.

Der nächste kritische Termin steht bereits fest: der 28. November 2025, der Stichtag für physische Lieferungen aus Futures-Kontrakten. Was an diesem Tag passiert, dürfte über das Schicksal des Marktes entscheiden.

Viele Marktbeobachter sind überzeugt: Der Silbermarkt steht erst am Anfang einer historischen Neubewertung. Jahrzehntelang wurde Silber im Schatten des Goldes gehandelt, künstlich unterdrückt durch Papierkontrakte und Derivate. Doch wenn das Vertrauen in diese Papiermärkte schwindet, könnte der Preis eine völlig neue Dimension erreichen!

Die Lehre aus der aktuellen Situation ist klar: Wer auf Sicherheit setzt, hält physisches Metall – oder investiert in solide Minenunternehmen, die tatsächlich Silber fördern! Genau solche aussichtsreichen Unternehmen präsentieren wir Ihnen im Folgenden!

Discovery Silver Corp.: Silber-Explorer und Gold-Produzent!

Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) ist über das zu 100 % unternehmenseigene Cordero-Projekt, eines der weltweit größten unerschlossenen Silbervorkommen, das sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet, einerseits im Silberbereich engagiert.

Anfang 2025 schloss Discovery zudem die Übernahme des Porcupine Complex ab und verwandelte das Unternehmen in einen neuen kanadischen Goldproduzenten mit mehreren Betrieben in einem der weltweit renommiertesten Goldlager in und um Timmins, Ontario. Auf einer Fläche von etwa 1.400 km² wird dort seit dem Jahr 1910 fast 70 Millionen Unzen Gold gefördert!

Quelle: Discovery Silver Corp.

Allein für das zweite Quartal 2025 wurde von Discovery Silver (WKN: A3CM15) eine Goldproduktion von 50.552 Unzen und ein freier Cashflow von 27,3 Millionen Dollar vermeldet!

Endeavour Silver Corp.: Weiterer Bergbau-Betrieb mit Produktionsstart!

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung, Exploration und Entwicklung von Silber- und Goldminen spezialisiert hat – mit dem klaren Ziel, einer der führenden Primär-Silberproduzenten der Welt zu sein.

Die Hauptaktivitäten finden in Mexiko statt – einem der wichtigsten Silberländer der Welt. Aktuell betreibt Endeavour Silver dort mehrere aktive Minen:

Guanaceví Mine (Durango, Mexiko) – eine der ältesten und wichtigsten Produktionsstätten, reich an hochgradigem Silbererz.

Bolañitos Mine (Guanajuato, Mexiko) – liefert sowohl Silber als auch Gold, mit stabilen Fördermengen.

Terronera Project (Jalisco, Mexiko) kürzlich mit Produktionsbeginn; soll in den nächsten Jahren die Produktion deutlich steigern.

Zusätzlich hält das Unternehmen Explorationsrechte in weiteren Regionen Mexikos, Perus, Chiles und der USA.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) meldete für das dritte Quartal 2025 eine Produktion von 1.766.926 Unzen Silber, 7.286 Unzen Gold und in Kombination mit der Produktion von Basismetallen eine Gesamtproduktion von 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent. Darüber hinaus im Bergbaubetrieb Terronera am 1. Oktober 2025 mit der kommerziellen Produktion begonnen. Seit 1. Juli 2025 war die Anlage 100 Tage lang - mit lediglich acht Tagen Ausfallzeit - in Betrieb, und seit Mitte August wurden konsequent hohe Metallgewinnungsraten erzielt. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein, der Endeavour für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg auf Kurs bringt!

Vizsla Silver Corp.: Produktionsbeginn bereits für das 2. Halbjahr 2027 vorgesehen!

Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, und besitzt zu 100 % das Flaggschiff-Projekt Panuco‑Projekt in der Region Sinaloa im Westen Mexikos.

Auf diesem Projektgelände hat Vizsla Silver über 380.000 m Bohrprogramme durchgeführt, um neue hochgradige Adern zu entdecken und die Ressource weiter auszubauen. Die Strategie von Vizsla Silver sieht vor, das Panuco-Projekt rasch von der Explorations- in die Produktionsphase zu überführen (Fast Track Entwicklung) und gleichzeitig die Erkundung auf Distriktebene weiter auszudehnen.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Im Juli 2024 wurde eine vorläufige ökonomische Studie (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) veröffentlicht, die bei angenommenem Silberpreis von etwa 26 USD/Unze und Goldpreis von 1.975 USD/Unze eine projektinterne Rendite (IRR) von circa 86 % sowie ein Nachsteuerrendite-Netto-Barwert (NPV) von rund 1,1 Mrd. US$ über eine Anfangs-Mine Laufzeit von etwa 10,6 Jahren errechnete. Als Zieltermin für die erste Silberproduktion wird das zweite Halbjahr 2027 angegeben.

Für das vierte Quartal 2025 geplante Explorationsinitiativen umfassen eine zeitaufgelöste elektromagnetische (TEM) Untersuchung, eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf über 1.000 Linienkilometern mit Fluglinien in nordöstlich-südwestlicher Ausrichtung im Abstand von 100 m und Verbindungslinien in nordwestlich-südöstlicher Ausrichtung im Abstand von 500 m. Die Daten aus diesen Untersuchungen werden von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) mit bestehenden geologischen, geochemischen, alterationsbezogenen und WorldView-III-Multispektral-Datensätzen kombiniert, um die Explorationsziele zu verfeinern und die Suche nach neuen Mineralisierungszonen zu steuern!

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Deutliche Erhöhung der Produktion im Fokus!

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert.

Bei der Guitarra-Mine handelt es sich um eine genehmigte Silber/Gold Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat. Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt dagegen eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die Strategie des Unternehmens umfasst drei Hauptkomponenten:

1. Den Neustart und die Optimierung der Produktion bei La Guitarra,

2. Den Ausbau der Ressourcenbasis durch gezielte Exploration rund um das bestehende Areal – etwa über 20 000 Bohrmeter im East-District von La Guitarra sind geplant.

3. Die Ausweitung der Produktionskapazitäten: Sierra Madre plant, die Tagesverarbeitungskapazität der Anlage von derzeit etwa 500 t/Tag deutlich zu erhöhen.

Zu den jüngsten Entwicklungen gehört der Einstieg von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) in das Bergwerk Nazareno Mine im La Guitarra-Komplex, wobei erste Fördermaterialien bereits höhere Silber- und Goldgehalte als erwartet zeigten!

Fazit: Die Stunde der Wahrheit für den Silbermarkt!

Was sich derzeit beim Silber abspielt, ist mehr als eine Preisschwankung. Es ist ein Strukturbruch in einem jahrzehntelang manipulierten Markt. Der physische Engpass entlarvt das Ungleichgewicht zwischen realem Angebot und den aufgeblähten Papiermärkten!

Korrekturen wie aktuell sind für Anleger deshalb ideal, um sich bei den 4 vorgestellten Unternehmen zu positionieren!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Discovery Silver, Endeavour Silver, Vizsla, Silver, Sierra Madre Gold and Silver, Metals Focus, SRC-Rohstoff-Reports, Rohstoff-TV.com, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 31.10.2025 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC-Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.