Die ING Deutschland startet ihre diesjährigen Black Weeks mit attraktiven Aktionen
Frankfurt am Main (ots) - Die ING Deutschland startet ihre diesjährigen Black
Weeks mit attraktiven Aktionen für Neu- und Bestandskundinnen und -kunden. Vom
3. bis zum 30. November 2025 warten zahlreiche Prämien, Bonuszinsen und
Vorteilsangebote rund um Giro-, Extra- und Geschäftskonten sowie Versicherungen.
Die Angebote der Black Weeks 2025:
Weeks mit attraktiven Aktionen für Neu- und Bestandskundinnen und -kunden. Vom
3. bis zum 30. November 2025 warten zahlreiche Prämien, Bonuszinsen und
Vorteilsangebote rund um Giro-, Extra- und Geschäftskonten sowie Versicherungen.
Die Angebote der Black Weeks 2025:
- 200 Euro Gutschrift für die Eröffnung des ersten Girokontos oder Girokonto
Future. Voraussetzung sind zwei monatliche Geldeingänge von mindestens 1.000
EUR (bzw. 700 Euro bei unter 28 Jahren) und die Zustimmung zu "Tipps für Sie
persönlich".
- Bis zu 200 Euro Gutschrift für das erste Geschäftskonto (Business Banking),
abhängig von der Anzahl qualifizierter Transaktionen innerhalb von sechs
Monaten.
- 2,75 % p. a. für vier Monate auf bis zu 250.000 Euro bei Eröffnung des ersten
Extra-Kontos.
- 2,75 % p. a. für vier Monate auf bis zu 1.000.000 Euro bei Eröffnung des
ersten Business Extra-Kontos
- 75 Euro Empfehlungsbonus für jedes neu geworbene Extra-Konto (bis zu fünf
Empfehlungen).
- Bis zu 30 Euro Cashback für Bestandskundinnen und -kunden bei Abschluss einer
Kfz-Versicherung über die ING.
Alle Details sowie die Teilnahmebedingungen gibt es hier:
https://www.ing.de/lp/blackweeks/
Pressekontakt:
ING Deutschland
Alexander Baumgart
Tel.: +49 (0) 151 161 22 786
E-Mail: mailto:alexander.baumgart@ing.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59133/6150237
OTS: ING Deutschland
1 im Artikel enthaltener Wert