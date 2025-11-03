Hotel Sacher Wien feiert die Platzierung in den "The World's 50 Best Hotels 2025"
Wien (ots) - Weltweit renommierte Auszeichnung für herausragende Luxushotels,
Hotel Sacher Wien als einziges Hotel in der DACH-Region gelistet
Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde im globalen
Ranking der "The World's 50 Best Hotels 2025" aufgenommen. Als einziges Hotel in
der DACH-Region zählt es nun offiziell zu den weltweit besten Hotels, eine der
höchsten internationalen Auszeichnungen der Hotellerie. Die dritte Ausgabe der
renommierten Liste wurde am 30. Oktober 2025 bei der Verleihung in London
präsentiert und heute im Hotel Sacher Wien gebührend gefeiert.
"Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den The
World's 50 Best Hotels zählt. Als einziges Hotel im deutschsprachigen Raum ist
diese Auszeichnung eine große Ehre. Sacher steht für österreichischen Luxus,
Tradition und echte Gastfreundschaft. Diese Anerkennung gehört all unseren
Mitarbeiter:innen, dem Herzstück unseres Hauses, die unsere Gäste jeden Tag aufs
Neue verzaubern. Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht
haben. Ein besonderes Danke geht auch an unsere Gäste aus aller Welt für ihr
Vertrauen und ihre Wertschätzung", sagt Andreas Keese stolz, Hoteldirektor des
Hotel Sacher Wien.
Höchste Exzellenz, Tradition und Innovationskraft
Seit 1832 steht Sacher für österreichischen Luxus, Innovation, kulinarische
Exzellenz und gelebte Familientradition. Das luxuriöse Hotel Sacher Wien mit 152
eleganten Zimmern und Suiten gegenüber der Wiener Staatsoper vereint zeitlose
Eleganz mit modernem Komfort. Mit Leidenschaft, Kreativität und Innovationskraft
verzaubert das gesamte Team Gäste aus aller Welt und schafft täglich
unvergessliche Sacher-Momente auf höchstem Niveau.
Beeindruckende Verleihung in London
Die dritte Ausgabe von "The World's 50 Best Hotels 2025" wurde am 30. Oktober
2025 im Rahmen eines Live-Countdowns im ikonischen Old Billingsgate in London
bekanntgegeben und persönlich von Mitarbeitenden des Hotel Sacher Wien
entgegengenommen. Die diesjährige Verleihung vereinte erneut die internationale
Reise- und Hotellerie-Community, um die führenden Luxushotels der Welt zu
feiern. Die Auswahl spiegelt die weltweit besten Reiseerlebnisse wider und
basiert auf den Stimmen von 800 anonymen Expert:innen, darunter Hoteliers,
Reisejournalist:innen, Hochschuldozent:innen sowie erfahrenen Luxusreisenden,
geleitet von branchenführenden Academy Chairs.
Über Sacher
Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei
Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,
Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original
Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz
Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische
Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut
der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den
"Leading Hotels of the World" an.
Über The World's 50 Best Hotels
Nach dem Erfolg von The World's 50 Best Restaurants und The World's 50 Best Bars
launchte 50 Best im Jahr 2023 The World's 50 Best Hotels - den ersten globalen
Launch der Marke seit 2009. Die Liste wird von der World's 50 Best Hotels
Academy erstellt, einer einflussreichen Gruppe von mehr als 800 unabhängigen
Branchenexpert:innen, die aufgrund ihrer Expertise im internationalen Hotelwesen
ausgewählt wurden. Das Eventprogramm - einschließlich der Preisverleihung und
der Veröffentlichung der Liste - bietet eine einzigartige Gelegenheit,
Hoteliers, Gastronom:innen, Barbesitzer:innen, Medien, Wirtschaft sowie
Luxusreisende zu einem faszinierenden Fest der Gastfreundschaft, Leidenschaft
und Talente zusammenzubringen. Die erste Ausgabe der Awards fand im September
2023 in London, UK, statt.
