    Hotel Sacher Wien feiert die Platzierung in den "The World's 50 Best Hotels 2025"

    Wien (ots) - Weltweit renommierte Auszeichnung für herausragende Luxushotels,
    Hotel Sacher Wien als einziges Hotel in der DACH-Region gelistet

    Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde im globalen
    Ranking der "The World's 50 Best Hotels 2025" aufgenommen. Als einziges Hotel in
    der DACH-Region zählt es nun offiziell zu den weltweit besten Hotels, eine der
    höchsten internationalen Auszeichnungen der Hotellerie. Die dritte Ausgabe der
    renommierten Liste wurde am 30. Oktober 2025 bei der Verleihung in London
    präsentiert und heute im Hotel Sacher Wien gebührend gefeiert.

    "Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den The
    World's 50 Best Hotels zählt. Als einziges Hotel im deutschsprachigen Raum ist
    diese Auszeichnung eine große Ehre. Sacher steht für österreichischen Luxus,
    Tradition und echte Gastfreundschaft. Diese Anerkennung gehört all unseren
    Mitarbeiter:innen, dem Herzstück unseres Hauses, die unsere Gäste jeden Tag aufs
    Neue verzaubern. Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht
    haben. Ein besonderes Danke geht auch an unsere Gäste aus aller Welt für ihr
    Vertrauen und ihre Wertschätzung", sagt Andreas Keese stolz, Hoteldirektor des
    Hotel Sacher Wien.

    Höchste Exzellenz, Tradition und Innovationskraft

    Seit 1832 steht Sacher für österreichischen Luxus, Innovation, kulinarische
    Exzellenz und gelebte Familientradition. Das luxuriöse Hotel Sacher Wien mit 152
    eleganten Zimmern und Suiten gegenüber der Wiener Staatsoper vereint zeitlose
    Eleganz mit modernem Komfort. Mit Leidenschaft, Kreativität und Innovationskraft
    verzaubert das gesamte Team Gäste aus aller Welt und schafft täglich
    unvergessliche Sacher-Momente auf höchstem Niveau.

    Beeindruckende Verleihung in London

    Die dritte Ausgabe von "The World's 50 Best Hotels 2025" wurde am 30. Oktober
    2025 im Rahmen eines Live-Countdowns im ikonischen Old Billingsgate in London
    bekanntgegeben und persönlich von Mitarbeitenden des Hotel Sacher Wien
    entgegengenommen. Die diesjährige Verleihung vereinte erneut die internationale
    Reise- und Hotellerie-Community, um die führenden Luxushotels der Welt zu
    feiern. Die Auswahl spiegelt die weltweit besten Reiseerlebnisse wider und
    basiert auf den Stimmen von 800 anonymen Expert:innen, darunter Hoteliers,
    Reisejournalist:innen, Hochschuldozent:innen sowie erfahrenen Luxusreisenden,
    geleitet von branchenführenden Academy Chairs.

    Über Sacher

    Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei
    Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,
    Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original
    Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz
    Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische
    Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut
    der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den
    "Leading Hotels of the World" an.

    Über The World's 50 Best Hotels

    Nach dem Erfolg von The World's 50 Best Restaurants und The World's 50 Best Bars
    launchte 50 Best im Jahr 2023 The World's 50 Best Hotels - den ersten globalen
    Launch der Marke seit 2009. Die Liste wird von der World's 50 Best Hotels
    Academy erstellt, einer einflussreichen Gruppe von mehr als 800 unabhängigen
    Branchenexpert:innen, die aufgrund ihrer Expertise im internationalen Hotelwesen
    ausgewählt wurden. Das Eventprogramm - einschließlich der Preisverleihung und
    der Veröffentlichung der Liste - bietet eine einzigartige Gelegenheit,
    Hoteliers, Gastronom:innen, Barbesitzer:innen, Medien, Wirtschaft sowie
    Luxusreisende zu einem faszinierenden Fest der Gastfreundschaft, Leidenschaft
    und Talente zusammenzubringen. Die erste Ausgabe der Awards fand im September
    2023 in London, UK, statt.

