Hotel Sacher Wien feiert die Platzierung in den "The World's 50 Best Hotels 2025"

Wien (ots) - Weltweit renommierte Auszeichnung für herausragende Luxushotels,

Hotel Sacher Wien als einziges Hotel in der DACH-Region gelistet



Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde im globalen

Ranking der "The World's 50 Best Hotels 2025" aufgenommen. Als einziges Hotel in

der DACH-Region zählt es nun offiziell zu den weltweit besten Hotels, eine der

höchsten internationalen Auszeichnungen der Hotellerie. Die dritte Ausgabe der

renommierten Liste wurde am 30. Oktober 2025 bei der Verleihung in London

präsentiert und heute im Hotel Sacher Wien gebührend gefeiert.



"Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den The

World's 50 Best Hotels zählt. Als einziges Hotel im deutschsprachigen Raum ist

diese Auszeichnung eine große Ehre. Sacher steht für österreichischen Luxus,

Tradition und echte Gastfreundschaft. Diese Anerkennung gehört all unseren

Mitarbeiter:innen, dem Herzstück unseres Hauses, die unsere Gäste jeden Tag aufs

Neue verzaubern. Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht

haben. Ein besonderes Danke geht auch an unsere Gäste aus aller Welt für ihr

Vertrauen und ihre Wertschätzung", sagt Andreas Keese stolz, Hoteldirektor des

Hotel Sacher Wien.





Höchste Exzellenz, Tradition und Innovationskraft



Seit 1832 steht Sacher für österreichischen Luxus, Innovation, kulinarische

Exzellenz und gelebte Familientradition. Das luxuriöse Hotel Sacher Wien mit 152

eleganten Zimmern und Suiten gegenüber der Wiener Staatsoper vereint zeitlose

Eleganz mit modernem Komfort. Mit Leidenschaft, Kreativität und Innovationskraft

verzaubert das gesamte Team Gäste aus aller Welt und schafft täglich

unvergessliche Sacher-Momente auf höchstem Niveau.



Beeindruckende Verleihung in London



Die dritte Ausgabe von "The World's 50 Best Hotels 2025" wurde am 30. Oktober

2025 im Rahmen eines Live-Countdowns im ikonischen Old Billingsgate in London

bekanntgegeben und persönlich von Mitarbeitenden des Hotel Sacher Wien

entgegengenommen. Die diesjährige Verleihung vereinte erneut die internationale

Reise- und Hotellerie-Community, um die führenden Luxushotels der Welt zu

feiern. Die Auswahl spiegelt die weltweit besten Reiseerlebnisse wider und

basiert auf den Stimmen von 800 anonymen Expert:innen, darunter Hoteliers,

Reisejournalist:innen, Hochschuldozent:innen sowie erfahrenen Luxusreisenden,

geleitet von branchenführenden Academy Chairs.



Über Sacher



Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei

Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,

Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original

Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz

Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische

Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut

der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den

"Leading Hotels of the World" an.



Über The World's 50 Best Hotels



Nach dem Erfolg von The World's 50 Best Restaurants und The World's 50 Best Bars

launchte 50 Best im Jahr 2023 The World's 50 Best Hotels - den ersten globalen

Launch der Marke seit 2009. Die Liste wird von der World's 50 Best Hotels

Academy erstellt, einer einflussreichen Gruppe von mehr als 800 unabhängigen

Branchenexpert:innen, die aufgrund ihrer Expertise im internationalen Hotelwesen

ausgewählt wurden. Das Eventprogramm - einschließlich der Preisverleihung und

der Veröffentlichung der Liste - bietet eine einzigartige Gelegenheit,

Hoteliers, Gastronom:innen, Barbesitzer:innen, Medien, Wirtschaft sowie

Luxusreisende zu einem faszinierenden Fest der Gastfreundschaft, Leidenschaft

und Talente zusammenzubringen. Die erste Ausgabe der Awards fand im September

2023 in London, UK, statt.



