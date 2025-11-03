    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Social Chain AktievorwärtsNachrichten zu The Social Chain
    Theo Mseka wird neuer CEO von immowelt

    Nürnberg (ots) -

    - Top-Experte für Immobilienportale mit umfassender internationaler Erfahrung
    - Dr. Robert Wagner seit Juni COO
    - Wachstumsstrategie im Fokus

    Theo Mseka wurde zum 1. November zum Chief Executive Officer (CEO) von immowelt
    ernannt. Seine Ernennung folgt auf die Berufung von Dr. Robert Wagner, der im
    Juni innerhalb der AVIV Gruppe als Chief Operating Officer (COO) zu immowelt
    wechselte. Mit diesen Führungswechseln stellt immowelt die Weichen für weiteres
    Wachstum: In den kommenden Monaten und Jahren will das Portal seinen Marktanteil
    weiter ausbauen.

    "Mit Theo Mseka und Robert Wagner gewinnt immowelt zwei bewährte Fachleute, die
    wissen, wie man digitale Immobilienplattformen aufbaut und skaliert. Sie bringen
    fundiertes operatives Know-how, Produktkompetenz und Umsetzungsgeschwindigkeit
    mit - genau das, was dieser Markt verlangt. Ihre Aufgabe ist klar: die Position
    von immowelt stärken und das Wachstum auf dem wichtigen deutschen
    Immobilienmarkt beschleunigen", sagt Vladimir Pravdivy, CEO AVIV Group, der
    Muttergesellschaft von immowelt.

    Theo Mseka ist ein international erfahrener Manager für Immobilienportale mit
    umfangreicher Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb von marktführenden
    Plattformen. Vor seinem Wechsel zu immowelt war er CEO von Private Property,
    einem der führenden Immobilienportale in Südafrika. Davor leitete er als CEO den
    türkischen Marktführer Hepsiemlak (ehem. Hürriyet Emlak). Seine Laufbahn umfasst
    weitere Wachstums- und Produktmandate in Südafrika, Russland, der Türkei und
    zahlreichen internationalen Märkten. Nun bringt er seine mehr als 23 Jahre
    umfassende Expertise, insbesondere in den Bereichen Produkt, Tech und
    Go-to-Market, bei immowelt ein.

    "Ich bin stolz, diese spannende Aufgabe im größten Immobilienmarkt Europas zu
    übernehmen. Nun gilt es, die Nutzer und das Produkt noch konsequenter in den
    Mittelpunkt unserer Arbeit zu rücken und Marktanteile hinzuzugewinnen", sagt
    Theo Mseka, CEO immowelt.

    Der neue COO Dr. Robert Wagner ist ein erfahrener Experte in den Bereichen
    Immobilien, Digitalisierung und Restrukturierung. Sein Werdegang umfasst
    Führungspositionen bei Homeday, Social Chain, Urbanara und Home24. Als
    promovierter Wirtschaftswissenschaftler verbindet er fundiertes Fachwissen mit
    umfangreicher Praxis in wachstumsorientierten Unternehmen.

    "Ich freue mich auf die Aufgabe, mit immowelt die nächste Wachstumsphase zu
    gestalten. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, verfügt über ein starkes Team
    und die richtigen Voraussetzungen, um Tempo, Qualität und Kundennutzen weiter zu
    verbessern", sagt Dr. Robert Wagner, COO immowelt.

    Hochauflösende Fotos von Theo Mseka und Dr. Robert Wagner stehen hier zum
    Download bereit. (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/bilder-und-logos/)

    Pressekontakt:

    AVIV Germany GmbH
    Ostendstraße 113
    90482 Nürnberg

    Barbara Schmid
    +49 (0)911/520 25-808
    mailto:presse@immowelt.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/6150257
    OTS: immowelt


