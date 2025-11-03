Theo Mseka wird neuer CEO von immowelt

Nürnberg (ots) -



- Top-Experte für Immobilienportale mit umfassender internationaler Erfahrung

- Dr. Robert Wagner seit Juni COO

- Wachstumsstrategie im Fokus



Theo Mseka wurde zum 1. November zum Chief Executive Officer (CEO) von immowelt

ernannt. Seine Ernennung folgt auf die Berufung von Dr. Robert Wagner, der im

Juni innerhalb der AVIV Gruppe als Chief Operating Officer (COO) zu immowelt

wechselte. Mit diesen Führungswechseln stellt immowelt die Weichen für weiteres

Wachstum: In den kommenden Monaten und Jahren will das Portal seinen Marktanteil

wissen, wie man digitale Immobilienplattformen aufbaut und skaliert. Sie bringen

fundiertes operatives Know-how, Produktkompetenz und Umsetzungsgeschwindigkeit

mit - genau das, was dieser Markt verlangt. Ihre Aufgabe ist klar: die Position

von immowelt stärken und das Wachstum auf dem wichtigen deutschen

Immobilienmarkt beschleunigen", sagt Vladimir Pravdivy, CEO AVIV Group, der

Muttergesellschaft von immowelt.



Theo Mseka ist ein international erfahrener Manager für Immobilienportale mit

umfangreicher Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb von marktführenden

Plattformen. Vor seinem Wechsel zu immowelt war er CEO von Private Property,

einem der führenden Immobilienportale in Südafrika. Davor leitete er als CEO den

türkischen Marktführer Hepsiemlak (ehem. Hürriyet Emlak). Seine Laufbahn umfasst

weitere Wachstums- und Produktmandate in Südafrika, Russland, der Türkei und

zahlreichen internationalen Märkten. Nun bringt er seine mehr als 23 Jahre

umfassende Expertise, insbesondere in den Bereichen Produkt, Tech und

Go-to-Market, bei immowelt ein.



"Ich bin stolz, diese spannende Aufgabe im größten Immobilienmarkt Europas zu

übernehmen. Nun gilt es, die Nutzer und das Produkt noch konsequenter in den

Mittelpunkt unserer Arbeit zu rücken und Marktanteile hinzuzugewinnen", sagt

Theo Mseka, CEO immowelt.



Der neue COO Dr. Robert Wagner ist ein erfahrener Experte in den Bereichen



Führungspositionen bei Homeday, Social Chain, Urbanara und Home24. Als

promovierter Wirtschaftswissenschaftler verbindet er fundiertes Fachwissen mit

umfangreicher Praxis in wachstumsorientierten Unternehmen.



"Ich freue mich auf die Aufgabe, mit immowelt die nächste Wachstumsphase zu

gestalten. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, verfügt über ein starkes Team

und die richtigen Voraussetzungen, um Tempo, Qualität und Kundennutzen weiter zu

verbessern", sagt Dr. Robert Wagner, COO immowelt.



Hochauflösende Fotos von Theo Mseka und Dr. Robert Wagner stehen hier zum

Download bereit. (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/bilder-und-logos/)



Pressekontakt:



AVIV Germany GmbH

Ostendstraße 113

90482 Nürnberg



Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:presse@immowelt.de



