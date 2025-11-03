Theo Mseka wird neuer CEO von immowelt
Nürnberg (ots) -
- Top-Experte für Immobilienportale mit umfassender internationaler Erfahrung
- Dr. Robert Wagner seit Juni COO
- Wachstumsstrategie im Fokus
Theo Mseka wurde zum 1. November zum Chief Executive Officer (CEO) von immowelt
ernannt. Seine Ernennung folgt auf die Berufung von Dr. Robert Wagner, der im
Juni innerhalb der AVIV Gruppe als Chief Operating Officer (COO) zu immowelt
wechselte. Mit diesen Führungswechseln stellt immowelt die Weichen für weiteres
Wachstum: In den kommenden Monaten und Jahren will das Portal seinen Marktanteil
weiter ausbauen.
"Mit Theo Mseka und Robert Wagner gewinnt immowelt zwei bewährte Fachleute, die
wissen, wie man digitale Immobilienplattformen aufbaut und skaliert. Sie bringen
fundiertes operatives Know-how, Produktkompetenz und Umsetzungsgeschwindigkeit
mit - genau das, was dieser Markt verlangt. Ihre Aufgabe ist klar: die Position
von immowelt stärken und das Wachstum auf dem wichtigen deutschen
Immobilienmarkt beschleunigen", sagt Vladimir Pravdivy, CEO AVIV Group, der
Muttergesellschaft von immowelt.
Theo Mseka ist ein international erfahrener Manager für Immobilienportale mit
umfangreicher Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb von marktführenden
Plattformen. Vor seinem Wechsel zu immowelt war er CEO von Private Property,
einem der führenden Immobilienportale in Südafrika. Davor leitete er als CEO den
türkischen Marktführer Hepsiemlak (ehem. Hürriyet Emlak). Seine Laufbahn umfasst
weitere Wachstums- und Produktmandate in Südafrika, Russland, der Türkei und
zahlreichen internationalen Märkten. Nun bringt er seine mehr als 23 Jahre
umfassende Expertise, insbesondere in den Bereichen Produkt, Tech und
Go-to-Market, bei immowelt ein.
"Ich bin stolz, diese spannende Aufgabe im größten Immobilienmarkt Europas zu
übernehmen. Nun gilt es, die Nutzer und das Produkt noch konsequenter in den
Mittelpunkt unserer Arbeit zu rücken und Marktanteile hinzuzugewinnen", sagt
Theo Mseka, CEO immowelt.
Der neue COO Dr. Robert Wagner ist ein erfahrener Experte in den Bereichen
Immobilien, Digitalisierung und Restrukturierung. Sein Werdegang umfasst
Führungspositionen bei Homeday, Social Chain, Urbanara und Home24. Als
promovierter Wirtschaftswissenschaftler verbindet er fundiertes Fachwissen mit
umfangreicher Praxis in wachstumsorientierten Unternehmen.
"Ich freue mich auf die Aufgabe, mit immowelt die nächste Wachstumsphase zu
gestalten. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, verfügt über ein starkes Team
und die richtigen Voraussetzungen, um Tempo, Qualität und Kundennutzen weiter zu
verbessern", sagt Dr. Robert Wagner, COO immowelt.
Hochauflösende Fotos von Theo Mseka und Dr. Robert Wagner stehen hier zum
Download bereit. (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/bilder-und-logos/)
Pressekontakt:
AVIV Germany GmbH
Ostendstraße 113
90482 Nürnberg
Barbara Schmid
+49 (0)911/520 25-808
mailto:presse@immowelt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/6150257
OTS: immowelt
