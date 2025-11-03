Auftragsschock bei Maschinenbauern: Droht jetzt der Jobabbau?

Die Bestellungen sanken im September um ganze 19 Prozent. Im Vergleich zum September aus dem Vorjahr gingen fünf Prozent weniger neue Bestellungen aus dem Inland ein, die Bestellungen aus dem Ausland brachen sogar um 24 Prozent ein.

Johannes Gernandt, Chefvolkswirt des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) meinte zu den Auftragszahlen bis zum Ende des dritten Quartals, dass die exportorientierte Branche weiterhin unter einer spürbaren Nachfrageflaute und Unterauslastung leide.

Betrachtet man das gesamte dritte Quartal, blieb der Auftragseingang 6 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Es kommt aber noch dicker, denn die derzeitigen Probleme könnten auch Arbeitsplätze kosten.

In einer Anfang Oktober veröffentlichten Erhebung des VDMA äußerte zwar mehr als die Hälfte der 877 befragten Unternehmen (55 Prozent) die Erwartung, dass sie ihre Stammbelegschaft in den nächsten sechs Monaten stabil halten können. Doch mehr als jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) sieht sich demnach zum Personalabbau gezwungen.

Zum 30. Juni dieses Jahres waren in Branchenunternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten insgesamt etwa 1,01 Millionen Menschen tätig, wie der VDMA im August auf Basis der amtlichen Statistik mitgeteilt hatte. Inklusive kleinerer Betriebe waren im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland nach jüngster Schätzung des Verbandes Ende 2024 mehr als 1,2 Millionen Menschen tätig.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

