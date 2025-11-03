Kimberly-Clark Aktie verliert signifikant - 03.11.2025

Die Kimberly-Clark Aktie notiert aktuell bei 89,72€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,09 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,51 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kimberly-Clark ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Hygieneprodukte mit starken Marken wie Huggies und Kleenex. Es konkurriert mit Giganten wie Procter & Gamble und Unilever und zeichnet sich durch Innovation und ein umfassendes Vertriebsnetz aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Kimberly-Clark abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,01 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kimberly-Clark Aktie damit um +0,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,06 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,74 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Kimberly-Clark Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,70 % 1 Monat -1,06 % 3 Monate -8,01 % 1 Jahr -16,27 %

Informationen zur Kimberly-Clark Aktie

Es gibt 332 Mio. Kimberly-Clark Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,11 Mrd.EUR wert.

Kimberly-Clark Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kimberly-Clark Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kimberly-Clark Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.