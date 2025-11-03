Börsen Update
Börsen Update Europa - 03.11. - FTSE Athex 20 stark +3,11 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.185,67 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: Siemens Energy +5,00 %, Mercedes-Benz Group +3,45 %, Volkswagen (VW) Vz +2,54 %
Flop-Werte: Vonovia -1,99 %, Symrise -0,89 %, Bayer -0,81 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.931,65 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Kion Group +4,53 %, Deutsche Lufthansa +4,40 %, AIXTRON +3,86 %
Flop-Werte: Delivery Hero -2,37 %, Deutsche Wohnen -2,19 %, LEG Immobilien -1,77 %
Der TecDAX steht bei 3.647,45 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,86 %, HENSOLDT +1,70 %, SAP +1,60 %
Flop-Werte: Kontron -1,80 %, ATOSS Software -1,46 %, Bechtle -1,18 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.691,84 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.
Top-Werte: Siemens Energy +5,00 %, Mercedes-Benz Group +3,45 %, Volkswagen (VW) Vz +2,54 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -1,67 %, Adyen Parts Sociales -1,43 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,08 %
Der ATX steht aktuell (14:00:09) bei 4.849,62 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: BAWAG Group +3,00 %, STRABAG +2,53 %, Verbund Akt.(A) +1,46 %
Flop-Werte: Andritz -1,53 %, Immofinanz -0,71 %, Lenzing -0,68 %
Der SMI bewegt sich bei 12.295,85 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,79 %, Nestle +1,39 %, Roche Holding +1,07 %
Flop-Werte: Sika -2,68 %, Lonza Group -1,77 %, Holcim -1,52 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.122,17 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Renault +1,97 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,73 %, Stellantis +1,59 %
Flop-Werte: Capgemini -2,51 %, BNP Paribas (A) -1,67 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.770,85 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,15 %, SKF (B) +1,69 %, SSAB Registered (A) +1,61 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,38 %, AstraZeneca -1,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,04 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.980,00 PKT und steigt um +3,11 %.
Top-Werte: Public Power +4,34 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,84 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,60 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,67 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,20 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,14 %
