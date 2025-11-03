Onco-Innovations: Spannendes Update & Ausblick bis 2026!
Onco-Innovations Ltd. plant, die Krebsbehandlung durch KI und Innovation zu revolutionieren. Mit ehrgeizigen Zielen für 2026 und starken Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Eine klinische Phase-1-Studie und eine US-Börsennotierung sind Teil ihrer Wachstumsstrategie. Dank einer exklusiven Lizenz und großem Wachstumspotenzial lockt Onco-Innovations Investoren an.
- Onco-Innovations Ltd. hat strategische Ziele für 2026 festgelegt, um Technologien zur Krebsbehandlung durch Innovation und KI-gesteuerte Forschung zu verbessern.
- Das Unternehmen hat mehrere Meilensteine erreicht, darunter die Übernahme von Inka Health AI und Partnerschaften mit Dalton Pharma Services und der University of Alberta.
- Onco plant eine klinische Phase-1-Studie für 2026, um den Übergang von der präklinischen Forschung zur klinischen Umsetzung zu markieren.
- Eine US-Strategie wird verfolgt, die eine Notierung an einer US-Börse im Jahr 2026 anstrebt, um den Shareholder Value zu steigern.
- Onco-Innovations hat eine exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore und sieht großes Wachstumspotenzial.
- Frühzeitige Investoren haben die Möglichkeit, von einem potenziellen hohen Wachstum des Unternehmens zu profitieren, da es sich noch in einem frühen Stadium befindet.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,23 % im
Plus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1100EUR das entspricht einem Plus von +1,37 % seit der Veröffentlichung.
+10,89 %
+38,85 %
+7,92 %
-14,17 %
+209,39 %
