Tanken im Oktober geringfügig teurer als im September / ADAC
Spritprise wegen gesunkener Rohölnotierungen etwas zu hoch (FOTO)
München (ots) - Die Kraftstoffpreise waren im abgelaufenen Monat geringfügig
höher als im September, obwohl der Rohölpreis als wesentlicher Faktor im Schnitt
deutlich niedriger lag als im Vormonat. Ganz anders als noch im September
notierte das Barrel Brent zumeist unterhalb von 65 US-Dollar. Das zeigt die
aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Oktober. Danach kostete ein
Liter Super E10 im Monatsmittel 1,672 Euro, im September war der Kraftstoff noch
0,6 Cent preiswerter. Der Dieselpreis lag im Oktober bei 1,589 Euro, im Vormonat
war er immerhin 0,2 Cent günstiger.
Günstigster Tag zum Tanken war für beide Sorten der 20. Oktober. Für einen Liter
Super E10 musste man an diesem Tag 1,654 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel
1,555 Euro. Am teuersten war Super E10 am 26.10. mit einem durchschnittlichen
Tagespreis von 1,696 Euro. Für Diesel mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer
am 31.10. mit 1,615 Euro im Schnitt am meisten bezahlen.
höher als im September, obwohl der Rohölpreis als wesentlicher Faktor im Schnitt
deutlich niedriger lag als im Vormonat. Ganz anders als noch im September
notierte das Barrel Brent zumeist unterhalb von 65 US-Dollar. Das zeigt die
aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Oktober. Danach kostete ein
Liter Super E10 im Monatsmittel 1,672 Euro, im September war der Kraftstoff noch
0,6 Cent preiswerter. Der Dieselpreis lag im Oktober bei 1,589 Euro, im Vormonat
war er immerhin 0,2 Cent günstiger.
Günstigster Tag zum Tanken war für beide Sorten der 20. Oktober. Für einen Liter
Super E10 musste man an diesem Tag 1,654 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel
1,555 Euro. Am teuersten war Super E10 am 26.10. mit einem durchschnittlichen
Tagespreis von 1,696 Euro. Für Diesel mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer
am 31.10. mit 1,615 Euro im Schnitt am meisten bezahlen.
Aus Sicht des ADAC waren die Kraftstoffpreise im Oktober gemessen an den zuletzt
spürbar gesunkenen Rohölnotierungen etwas zu hoch. Dies gilt besonders für
Diesel, der im Schnitt nur 8,3 Cent günstiger war als Super E10, obwohl der
Kraftstoff um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird. Gleichzeitig war
jedoch der Euro im Vergleich zum US-Dollar im Oktober mit einem Kurs von 1,16
US-Dollar schwächer als im September, als ein Euro noch 1,17 US-Dollar und mehr
wert war. Je schwächer der Euro im Verhältnis zum US-Dollar notiert, umso teurer
werden Rohölimporte, da diese in US-Dollar bezahlt werden. Dies wiederum macht
indirekt auch Tanken etwas teurer. Der deutlich gesunkene Ölpreis wird dadurch
aber nicht aufgewogen.
Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil
dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als
morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet
die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
gibt es unter http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150360
OTS: ADAC
spürbar gesunkenen Rohölnotierungen etwas zu hoch. Dies gilt besonders für
Diesel, der im Schnitt nur 8,3 Cent günstiger war als Super E10, obwohl der
Kraftstoff um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird. Gleichzeitig war
jedoch der Euro im Vergleich zum US-Dollar im Oktober mit einem Kurs von 1,16
US-Dollar schwächer als im September, als ein Euro noch 1,17 US-Dollar und mehr
wert war. Je schwächer der Euro im Verhältnis zum US-Dollar notiert, umso teurer
werden Rohölimporte, da diese in US-Dollar bezahlt werden. Dies wiederum macht
indirekt auch Tanken etwas teurer. Der deutlich gesunkene Ölpreis wird dadurch
aber nicht aufgewogen.
Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil
dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als
morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet
die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
gibt es unter http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6150360
OTS: ADAC
Autor folgen