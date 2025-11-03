    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Tanken im Oktober geringfügig teurer als im September / ADAC

    Spritprise wegen gesunkener Rohölnotierungen etwas zu hoch (FOTO)

    München (ots) - Die Kraftstoffpreise waren im abgelaufenen Monat geringfügig
    höher als im September, obwohl der Rohölpreis als wesentlicher Faktor im Schnitt
    deutlich niedriger lag als im Vormonat. Ganz anders als noch im September
    notierte das Barrel Brent zumeist unterhalb von 65 US-Dollar. Das zeigt die
    aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Oktober. Danach kostete ein
    Liter Super E10 im Monatsmittel 1,672 Euro, im September war der Kraftstoff noch
    0,6 Cent preiswerter. Der Dieselpreis lag im Oktober bei 1,589 Euro, im Vormonat
    war er immerhin 0,2 Cent günstiger.

    Günstigster Tag zum Tanken war für beide Sorten der 20. Oktober. Für einen Liter
    Super E10 musste man an diesem Tag 1,654 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel
    1,555 Euro. Am teuersten war Super E10 am 26.10. mit einem durchschnittlichen
    Tagespreis von 1,696 Euro. Für Diesel mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer
    am 31.10. mit 1,615 Euro im Schnitt am meisten bezahlen.

    Aus Sicht des ADAC waren die Kraftstoffpreise im Oktober gemessen an den zuletzt
    spürbar gesunkenen Rohölnotierungen etwas zu hoch. Dies gilt besonders für
    Diesel, der im Schnitt nur 8,3 Cent günstiger war als Super E10, obwohl der
    Kraftstoff um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird. Gleichzeitig war
    jedoch der Euro im Vergleich zum US-Dollar im Oktober mit einem Kurs von 1,16
    US-Dollar schwächer als im September, als ein Euro noch 1,17 US-Dollar und mehr
    wert war. Je schwächer der Euro im Verhältnis zum US-Dollar notiert, umso teurer
    werden Rohölimporte, da diese in US-Dollar bezahlt werden. Dies wiederum macht
    indirekt auch Tanken etwas teurer. Der deutlich gesunkene Ölpreis wird dadurch
    aber nicht aufgewogen.

    Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil
    dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als
    morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet
    die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
    Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
    vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
    gibt es unter http://www.adac.de/tanken .

