Vertragsunterzeichnung zwischen NetraMark und international führendem Biopharmaunternehmen soll bessere Erkenntnisse aus klinischen Studien ermöglichen

TORONTO, ON, 3. November 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das mithilfe KI-gestützter Präzisionsanalytik einen Wandel bei klinischen Studien in der Pharmabranche einleitet, hat heute bekannt gegeben, dass es einen neuen Vertrag mit einem führenden Biopharmaunternehmen unterzeichnet hat, um seine Plattform NetraAI für eine klinische Phase-3-Studie zu einem neuartigen Psychopharmakon zur Verfügung zu stellen.

Damit findet die Technologie des Unternehmens immer breitere Anwendung in der Branche als Lösungsansatz der nächsten Generation, der bessere Einblicke in die Heterogenität der Patienten ermöglicht und zur Optimierung der Erfolgsraten von Studien beiträgt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird NetraMark unter Einsatz seiner proprietären KI-Methodik mehrdimensionale klinische Datensätze analysieren und erklärbare Teilpopulationen ermitteln, was das Ansprechen auf Behandlungsmethoden, das Ansprechen auf Placebo sowie das Auftreten von Nebenwirkungen betrifft. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden als Orientierungshilfe für strategische Aktivitäten im Bereich der Zulassung und des Marktzugangs dienen.

„Wie man an diesem Projekt sieht, erkennt die Biopharmabranche immer mehr, dass die erklärbare KI von NetraMark die Erfolgschancen von Studien verbessern kann“, so George Achilleos, CEO von NetraMark. „Ziel von NetraAI ist es, klare, wissenschaftlich und klinisch auswertbare Ergebnisse zu ermöglichen, auf deren Grundlage Sponsoren Maßnahmen ergreifen können. Sie verstehen dann genau, wer am meisten profitiert und warum, und können so ihre nächsten zulassungsrelevanten Studien mit mehr Zuversicht gestalten.“

NetraMarks Plattform NetraAI basiert auf einem Framework für dynamische Systeme, das die Grenzen des traditionellen maschinellen Lernens überwinden soll und die Möglichkeit bietet, auch mit kleinen und komplexen klinischen Datensätzen effektiv zu arbeiten. Das System ist darauf ausgerichtet, Teilpopulationen von Patienten mit hoher Effektstärke zu ermitteln und diese in klinisch aussagekräftige Enrichment-Kriterien zu übertragen, die für Forscher, Regulierungsbehörden und Kliniker gleichermaßen verständlich sind.