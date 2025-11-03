JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser glich seine Schätzungen für die Darmstädter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Beim operativen Ergebnis ist er ein Prozent optimistischer, beim Überschuss ein Prozent vorsichtiger. Er geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus, was die Markterwartungen bestätigen würde./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 113,5EUR auf Tradegate (03. November 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
