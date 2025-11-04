    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia könnte bald 8,5 Billionen US-Dollar wert sein – sagt dieser Analyst

    350 US-Dollar je Aktie – kein anderer Analyst setzt Nvidia so hoch an. Loop Capital erwartet eine "goldene Welle" der KI und sieht den Konzern vor einer neuen Ära.

    Für Sie zusammengefasst
    • Loop Capital hebt Nvidia-Kursziel auf 350 US-Dollar.
    • Erwartete Verdopplung der GPU-Auslieferungen bis 2026.
    • Risiken wie Regulierung und Engpässe bleiben bestehen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: DALL*E

    Loop Capital hat zu Wochenbeginn das Kursziel für die Nvidia-Aktie deutlich von 250 auf 350 US-Dollar anhob. Damit würde der Konzern laut Analyst Ananda Baruah mit etwa 8,5 Billionen US-Dollar bewertet – eine Dimension, die selbst für den KI-Primus gigantisch wäre. Loop behält seine Kaufempfehlung bei und erwartet, dass sich die GPU-Auslieferungen bis Anfang 2026 auf 2,1 Millionen Stück verdoppeln. Zusätzlich sollen auch die durchschnittlichen Verkaufspreise weiter steigen.

    Baruah sieht Nvidia "an der Spitze einer weiteren Phase mit stärker als erwarteter Nachfrage" und spricht von einer neuen "goldenen Welle der Gen-AI-Einführung". In dieser Phase werde Nvidia seiner Einschätzung nach erneut profitieren – getrieben durch die Plattformen Grace Blackwell und Vera Rubin, die laut CEO Jensen Huang bis 2026 zusammen 500 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen sollen. "All dies ist möglich, weil Nvidia überall präsent ist", sagte Huang auf der jüngsten GTC-Konferenz.

    Neben Loop Capital zeigte sich auch Rosenblatt Securities bullish und erhöhte sein Kursziel von 215 auf 240 US-Dollar, ebenfalls bei einer Kaufempfehlung. Analysten verweisen auf den strategischen Vorsprung von Nvidia im Bereich KI-Infrastruktur, Telekommunikation, Quantencomputing, Gesundheitswesen und Robotik.

    Tipp aus der RedaktionMit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

     

    Baruah mahnt jedoch, die Risiken nicht zu unterschätzen. Immobilien- und Stromengpässe sowie neue Regulierungsgesetze, die "die Umsatzgenerierung von Gen AI beeinträchtigen könnten", seien reale Belastungsfaktoren. Dennoch bleibe Nvidia "im Blackwell-Zyklus führend, und Anleger werden dafür bezahlen". Langfristig hält der Analyst sogar 400 US-Dollar für erreichbar.

    Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 50 Prozent zugelegt. Von den 66 Analysten, die das Papier laut LSEG beobachten, empfehlen 60 einen Kauf oder starken Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 225 US-Dollar. Trotz der enormen Bewertung sieht der Markt also weiter Spielraum nach oben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 206,9EUR auf Nasdaq (04. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
