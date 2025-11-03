    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Studienergebnis

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Biodiversität steht in Unternehmen weiterhin im Schatten des Klimas

    Berlin (ots) - Aktuelle Erhebung der European Biodiversity Coalition, in
    Kooperation mit der Biodiversity Bridge, Edelman sowie der Nature Wealth
    Foundation zeigt: Unternehmen engagieren sich für die Natur, kommunizieren
    jedoch kaum darüber.

    Im Vorfeld der COP30 in Belém, auf der Biodiversität und Klima erstmals
    gemeinsam im Mittelpunkt globaler Verhandlungen stehen, deckt ein neues
    Whitepaper einen folgenschweren blinden Fleck auf: Zwar setzen viele europäische
    Unternehmen bereits Biodiversitätsprojekte um, doch kaum eines kommuniziert
    darüber strategisch. Damit bleibt ein entscheidender Hebel für Fortschritt und
    Glaubwürdigkeit ungenutzt.

    Das Whitepaper "The Biodiversity Blind Spot: Communicating Biodiversity as a
    Business Imperative" basiert auf einer Befragung von rund 50 großen europäischen
    Unternehmen sowie mehreren Diskussionsrunden mit
    Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Zwei Drittel der befragten Firmen setzen
    Biodiversitätsprojekte um, ein Drittel verfügt über formale Strategien. Dennoch
    kommunizieren 66 Prozent nur reaktiv, 77 Prozent geben an, es fehle ihnen ein
    konsistentes Narrativ, und drei von vier kritisieren, dass ihre
    Unternehmensspitze Biodiversität kaum öffentlich erwähnt.

    Dr. Tobias Raffel , Gründer von Biodiversity Bridge und Mitinitiator der
    European Biodiversity Coalition , betont: "Biodiversität steht inzwischen in
    europäischen Unternehmen auf der Agenda, aber ist noch nicht im Denken der
    Unternehmensspitzen verankert. Trotz wachsender Erkenntnisse über
    wirtschaftliche Risiken durch Naturverlust bleibt das Thema hinter dem
    Klimawandel zurück. COP30 ist eine Chance, beide zu verknüpfen."

    Leah Becker , Portfolio Managerin der Nature Wealth Foundation und Project
    Management Office der EBC unterstreicht: "Aktivitäten nehmen zu, doch ohne
    klares Storytelling und Sichtbarkeit bleibt Biodiversität in
    Nachhaltigkeitsabteilungen gefangen. Damit wir wirklichen Impact erzielen
    können, muss Biodiversität Teil der Unternehmensstrategien werden und klar
    priorisiert werden. Unternehmen müssen ihre Abhängigkeit von gesunden
    Ökosystemen heute erkennen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben."

    Bärbel Hestert-Vecoli , Managing Director Corporate Reputation bei Edelman
    Deutschland , ergänzt: "Um in der C-Suite anzukommen, muss Biodiversität mit
    Risikomanagement, Wachstumschancen und Wertschöpfung verknüpft werden.
    Kommunikation bildet hier die Brücke zwischen Wissen und Impact. Unser
    Whitepaper gibt konkrete Empfehlungen, wie sich ein starkes
    Biodiversitätsnarrativ für jedes Unternehmen aufbauen lässt."
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Studienergebnis Biodiversität steht in Unternehmen weiterhin im Schatten des Klimas Aktuelle Erhebung der European Biodiversity Coalition, in Kooperation mit der Biodiversity Bridge, Edelman sowie der Nature Wealth Foundation zeigt: Unternehmen engagieren sich für die Natur, kommunizieren jedoch kaum darüber. Im Vorfeld der COP30 …