Biodiversität steht in Unternehmen weiterhin im Schatten des Klimas

Berlin (ots) - Aktuelle Erhebung der European Biodiversity Coalition, in

Kooperation mit der Biodiversity Bridge, Edelman sowie der Nature Wealth

Foundation zeigt: Unternehmen engagieren sich für die Natur, kommunizieren

jedoch kaum darüber.



Im Vorfeld der COP30 in Belém, auf der Biodiversität und Klima erstmals

gemeinsam im Mittelpunkt globaler Verhandlungen stehen, deckt ein neues

Whitepaper einen folgenschweren blinden Fleck auf: Zwar setzen viele europäische

Unternehmen bereits Biodiversitätsprojekte um, doch kaum eines kommuniziert

darüber strategisch. Damit bleibt ein entscheidender Hebel für Fortschritt und

Glaubwürdigkeit ungenutzt.





Das Whitepaper "The Biodiversity Blind Spot: Communicating Biodiversity as aBusiness Imperative" basiert auf einer Befragung von rund 50 großen europäischenUnternehmen sowie mehreren Diskussionsrunden mitNachhaltigkeitsverantwortlichen. Zwei Drittel der befragten Firmen setzenBiodiversitätsprojekte um, ein Drittel verfügt über formale Strategien. Dennochkommunizieren 66 Prozent nur reaktiv, 77 Prozent geben an, es fehle ihnen einkonsistentes Narrativ, und drei von vier kritisieren, dass ihreUnternehmensspitze Biodiversität kaum öffentlich erwähnt.Dr. Tobias Raffel , Gründer von Biodiversity Bridge und Mitinitiator derEuropean Biodiversity Coalition , betont: "Biodiversität steht inzwischen ineuropäischen Unternehmen auf der Agenda, aber ist noch nicht im Denken derUnternehmensspitzen verankert. Trotz wachsender Erkenntnisse überwirtschaftliche Risiken durch Naturverlust bleibt das Thema hinter demKlimawandel zurück. COP30 ist eine Chance, beide zu verknüpfen."Leah Becker , Portfolio Managerin der Nature Wealth Foundation und ProjectManagement Office der EBC unterstreicht: "Aktivitäten nehmen zu, doch ohneklares Storytelling und Sichtbarkeit bleibt Biodiversität inNachhaltigkeitsabteilungen gefangen. Damit wir wirklichen Impact erzielenkönnen, muss Biodiversität Teil der Unternehmensstrategien werden und klarpriorisiert werden. Unternehmen müssen ihre Abhängigkeit von gesundenÖkosystemen heute erkennen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben."Bärbel Hestert-Vecoli , Managing Director Corporate Reputation bei EdelmanDeutschland , ergänzt: "Um in der C-Suite anzukommen, muss Biodiversität mitRisikomanagement, Wachstumschancen und Wertschöpfung verknüpft werden.Kommunikation bildet hier die Brücke zwischen Wissen und Impact. UnserWhitepaper gibt konkrete Empfehlungen, wie sich ein starkesBiodiversitätsnarrativ für jedes Unternehmen aufbauen lässt."