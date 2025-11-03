Studienergebnis
Biodiversität steht in Unternehmen weiterhin im Schatten des Klimas
Berlin (ots) - Aktuelle Erhebung der European Biodiversity Coalition, in
Kooperation mit der Biodiversity Bridge, Edelman sowie der Nature Wealth
Foundation zeigt: Unternehmen engagieren sich für die Natur, kommunizieren
jedoch kaum darüber.
Im Vorfeld der COP30 in Belém, auf der Biodiversität und Klima erstmals
gemeinsam im Mittelpunkt globaler Verhandlungen stehen, deckt ein neues
Whitepaper einen folgenschweren blinden Fleck auf: Zwar setzen viele europäische
Unternehmen bereits Biodiversitätsprojekte um, doch kaum eines kommuniziert
darüber strategisch. Damit bleibt ein entscheidender Hebel für Fortschritt und
Glaubwürdigkeit ungenutzt.
Das Whitepaper "The Biodiversity Blind Spot: Communicating Biodiversity as a
Business Imperative" basiert auf einer Befragung von rund 50 großen europäischen
Unternehmen sowie mehreren Diskussionsrunden mit
Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Zwei Drittel der befragten Firmen setzen
Biodiversitätsprojekte um, ein Drittel verfügt über formale Strategien. Dennoch
kommunizieren 66 Prozent nur reaktiv, 77 Prozent geben an, es fehle ihnen ein
konsistentes Narrativ, und drei von vier kritisieren, dass ihre
Unternehmensspitze Biodiversität kaum öffentlich erwähnt.
Dr. Tobias Raffel , Gründer von Biodiversity Bridge und Mitinitiator der
European Biodiversity Coalition , betont: "Biodiversität steht inzwischen in
europäischen Unternehmen auf der Agenda, aber ist noch nicht im Denken der
Unternehmensspitzen verankert. Trotz wachsender Erkenntnisse über
wirtschaftliche Risiken durch Naturverlust bleibt das Thema hinter dem
Klimawandel zurück. COP30 ist eine Chance, beide zu verknüpfen."
Leah Becker , Portfolio Managerin der Nature Wealth Foundation und Project
Management Office der EBC unterstreicht: "Aktivitäten nehmen zu, doch ohne
klares Storytelling und Sichtbarkeit bleibt Biodiversität in
Nachhaltigkeitsabteilungen gefangen. Damit wir wirklichen Impact erzielen
können, muss Biodiversität Teil der Unternehmensstrategien werden und klar
priorisiert werden. Unternehmen müssen ihre Abhängigkeit von gesunden
Ökosystemen heute erkennen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben."
Bärbel Hestert-Vecoli , Managing Director Corporate Reputation bei Edelman
Deutschland , ergänzt: "Um in der C-Suite anzukommen, muss Biodiversität mit
Risikomanagement, Wachstumschancen und Wertschöpfung verknüpft werden.
Kommunikation bildet hier die Brücke zwischen Wissen und Impact. Unser
Whitepaper gibt konkrete Empfehlungen, wie sich ein starkes
Biodiversitätsnarrativ für jedes Unternehmen aufbauen lässt."
