    ROUNDUP/Trotz Trump-Vorwürfen

    Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Hersteller

    Für Sie zusammengefasst
    • Kenvue wird von Kimberly-Clark für 48,7 Mrd. Dollar übernommen.
    • Trump warnt vor Tylenol und Autismus-Risiko, Experten widersprechen.
    • Fusion soll 2 Mrd. Dollar Einsparungen, 2,5 Mrd. Kosten bringen.
    ROUNDUP/Trotz Trump-Vorwürfen - Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Hersteller
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DALLAS (dpa-AFX) - Mitten in der vom Weißen Haus losgetretenen Kontroverse um das Schmerzmittel Tylenol und Autismus wird der Hersteller Kenvue vom Konsumgüter-Riesen Kimberly-Clark übernommen. Zusammen mit den Schulden von Kenvue liegt der Kaufpreis bei 48,7 Milliarden Dollar (42,3 Mrd Euro). Ein Teil davon wird in Aktien von Kimberly-Clark bezahlt, daher könnte der endgültige Betrag anders ausfallen.

    US-Präsident Donald Trump hatte im September Schwangere davor gewarnt, das Paracetamol-Medikament Tylenol einzunehmen und dabei ein angebliches Autismus-Risiko ins Spiel gebracht. "Nehmen Sie kein Tylenol", sagte Trump wiederholt vor TV-Kameras im Weißen Haus.

    Kenvue betont, wissenschaftliche Daten ergäben keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Autismus und der Einnahme des Medikaments. Auch Experten widersprachen Trumps Behauptungen.

    Der in den USA als Acetaminophen bekannte Wirkstoff von Tylenol ist identisch mit Paracetamol. Ende Oktober zog der Bundesstaat Texas vor Gericht gegen Kenvue mit dem Vorwurf, einen Zusammenhang mit Autismus verschleiert zu haben.

    Zwei Milliarden Dollar Einsparungen

    Kenvue mit Marken wie Neutrogena, Listerine und Aveeno wurde 2023 vom Kimberly-Clark-Konkurrenten Johnson & Johnson abgespalten. Kimberly-Clark (u.a. Kleenex und Huggies) sieht Potenzial für jährliche Einsparungen von mehr als zwei Milliarden Dollar durch den Zusammenschluss. In den ersten zwei Jahren werde es aber zunächst Umbau-Kosten von rund 2,5 Milliarden Dollar geben. Nach der Fusion sollen Aktionäre von Kimberly-Clark rund 54 Prozent am Unternehmen halten und Anteilseigner von Kenvue den Rest.

    Die Aktien der beiden Unternehmen gingen nach der Ankündigung in unterschiedliche Richtungen. Für das Papier von Kenvue ging es im frühen New Yorker Handel zuletzt um knapp 17 aufwärts, der Kurs von Kimberly-Clark fiel um gut 12 Prozent./so/DP/nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Johnson & Johnson Aktie

    Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 163,4 auf Tradegate (03. November 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Johnson & Johnson Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Johnson & Johnson bezifferte sich zuletzt auf 393,20 Mrd..

    Johnson & Johnson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
