Mega-Deal: Kimberly-Clark schluckt Kenvue für 48 Milliarden US-Dollar

Der Kaufpreis liegt bei 21,01 US-Dollar je Kenvue-Aktie – ein kräftiger Aufschlag auf den letzten Börsenkurs von 14,37 US-Dollar. Die Transaktion erfolgt teils in bar, teils in Kimberly-Clark-Aktien. Insgesamt beläuft sich das Volumen inklusive Schulden auf 48,7 Milliarden US-Dollar. Die Kenvue-Aktie sprang am Montag im vorbörslichen Handel um knapp 18 Prozent, Kimberly-Clark verlor hingegen rund 14 Prozent.

Auf dem US-amerikanischen Gesundheitsmarkt formiert sich ein neuer Branchriese. Der Kleenex-Hersteller Kimberly Clark will den Hersteller des bekannten Schmerzmittels Tylenol, Kenvue, übernehmen. Der fusionierte Konzern bringt es auf einen Jahresumsatz von rund 32 Milliarden US-Dollar und zehn Marken mit Milliardenumsätzen – darunter Listerine, Neutrogena, Penaten und Huggies.

Mit der Übernahme endet Kenvues eigenständige Börsenzeit nach nur rund zwei Jahren – ein turbulentes Kapitel. Zuletzt stand das Unternehmen massiv unter Druck: Aktivistische Investoren drängten auf eine Neuausrichtung oder einen Verkauf, nachdem CEO Thibaut Mongon im Juli entlassen wurde.

Der kommissarische Chef Kirk Perry übernahm in einer heiklen Phase, denn auch politische Störfeuer machten der Marke Tylenol zu schaffen. US-Präsident Donald Trump hatte Acetaminophen, den Hauptwirkstoff von Tylenol, mit Autismus in Verbindung gebracht – eine Behauptung, die Kenvue scharf zurückwies.

Der Zusammenschluss soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen sein. Dann wird Kimberly-Clark-CEO Mike Hsu das neue Unternehmen führen, das seinen Hauptsitz in Texas behält. Ziel: Den Rückstand zu Branchenriesen wie Procter & Gamble und Unilever aufholen – mit der geballten Kraft aus Babyhygiene, Schmerzmitteln und Mundpflege.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





