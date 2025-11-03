AKTIE IM FOKUS
Deutsche Bank steigen - Kapitalanforderungen, Investorentag
- Deutsche Bank-Aktien steigen nach Kapitalmeldung.
- Analysten heben Kursziel auf 36,50 Euro an.
- Vertrauen durch starkes Q3 vor Kapitalmarkttag.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Montag von einer Meldung zu Kapitalanforderungen profitiert. Auch ein positiver Analystenkommentar dürfte geholfen haben. In der Spitze kletterten die Titel bis 31,81 Euro und nahmen Kurs auf den Mitte September erreichten höchsten Stand seit Anfang 2014. Zuletzt gewannen sie 1,5 Prozent auf 31,41 Euro.
Dem deutschen Branchenprimus zufolge fallen die Kapitalanforderungen (SREP), zu denen die Europäische Zentralbank (EZB) die Deutsche Bank zur Sicherstellung der Solvenz verpflichtet, ab 1. Januar 2026 geringer aus als 2025.
Ferner hob in einer aktuellen Einschätzung die Bank of America (BofA) das Kursziel für die Papiere der Deutschen Bank von 33,60 auf 36,50 Euro an und rät weiter zum Kauf. Das solide dritte Quartal sorge vor dem Kapitalmarkttag am 17. November für Vertrauen, schrieb Analyst Tarik El Mejjad. Dies werde der nächste große Kurstreiber. Bis 2028 rechnet der Experte mit Ausschüttungen im Volumen von 18 Milliarden Euro./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 31,32 auf Tradegate (03. November 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,57 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+25,00 % bedeutet.
Moin,