    AKTIE IM FOKUS

    Deutsche Bank steigen - Kapitalanforderungen, Investorentag

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank-Aktien steigen nach Kapitalmeldung.
    • Analysten heben Kursziel auf 36,50 Euro an.
    • Vertrauen durch starkes Q3 vor Kapitalmarkttag.
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Bank steigen - Kapitalanforderungen, Investorentag
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Montag von einer Meldung zu Kapitalanforderungen profitiert. Auch ein positiver Analystenkommentar dürfte geholfen haben. In der Spitze kletterten die Titel bis 31,81 Euro und nahmen Kurs auf den Mitte September erreichten höchsten Stand seit Anfang 2014. Zuletzt gewannen sie 1,5 Prozent auf 31,41 Euro.

    Dem deutschen Branchenprimus zufolge fallen die Kapitalanforderungen (SREP), zu denen die Europäische Zentralbank (EZB) die Deutsche Bank zur Sicherstellung der Solvenz verpflichtet, ab 1. Januar 2026 geringer aus als 2025.

    Ferner hob in einer aktuellen Einschätzung die Bank of America (BofA) das Kursziel für die Papiere der Deutschen Bank von 33,60 auf 36,50 Euro an und rät weiter zum Kauf. Das solide dritte Quartal sorge vor dem Kapitalmarkttag am 17. November für Vertrauen, schrieb Analyst Tarik El Mejjad. Dies werde der nächste große Kurstreiber. Bis 2028 rechnet der Experte mit Ausschüttungen im Volumen von 18 Milliarden Euro./ajx/mis

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
