IDEXX Laboratories - Aktie schießt in die Höhe +9,60 % - 03.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IDEXX Laboratories Aktie. Mit einer Performance von +9,60 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

IDEXX Laboratories ist ein führendes Unternehmen in der Veterinärdiagnostik, das innovative Lösungen zur Verbesserung der Tiergesundheit bietet. Mit einem breiten Angebot an diagnostischen Tests und Softwarelösungen ist IDEXX globaler Marktführer. Hauptkonkurrenten sind Zoetis und Heska. IDEXX überzeugt durch Innovation und starke Kundenbindung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die IDEXX Laboratories Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IDEXX Laboratories Aktie damit um -1,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IDEXX Laboratories +37,11 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

IDEXX Laboratories Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,00 % 1 Monat +0,91 % 3 Monate +18,12 % 1 Jahr +42,31 %

Informationen zur IDEXX Laboratories Aktie

Es gibt 80 Mio. IDEXX Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,68 Mrd.EUR wert.

IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), a global leader in pet healthcare innovation, today announced third quarter results. Third Quarter Results The Company reports revenues of $1,105 million for the third quarter of 2025, an increase of 13% as …

IDEXX Laboratories Aktie jetzt kaufen?

Ob die IDEXX Laboratories Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IDEXX Laboratories Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.