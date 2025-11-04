Intel, MP Materials und Lithium Americas: Wenn der Staat zum Aktionär wird!

Die US-Regierung beteiligt sich zunehmend an börsennotierten Unternehmen, die als strategisch wichtig für die nationale Sicherheit gelten. Investitionen in Konzerne wie Intel, MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals sollen die Abhängigkeit von China verringern und die Versorgung kritischer Industrien sichern. Doch während die Kurse der betroffenen Aktien deutlich anzogen, warnt Fondsmanager François Antomarchi von DPAM vor neuen Unsicherheiten.

Im Unterschied zur Finanzkrise, als Washington Banken und Autobauer stützte, ziele die aktuelle Strategie auf widerstandsfähigere Lieferketten und eine Reindustrialisierung sensibler Sektoren. "Für Investoren senkt die staatliche Beteiligung das Finanzierungsrisiko und stabilisiert langfristige Projekte", sagte Antomarchi. Gleichzeitig fehle es an Transparenz. Es gebe weder einen klaren Zeitplan für weitere Käufe noch eindeutige Kriterien für den staatlichen Ausstieg.