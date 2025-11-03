Jetzt (endlich) in Kryptowährungen investieren (FOTO)
Stuttgart (ots) - Seit einigen Jahren interessieren sich immer mehr
Anleger:innen für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Bereits rund 14 Prozent
der Deutschen besitzen digitale Coins, weitere 30 bis 40 Prozent bekunden
grundsätzliches Interesse am Einstieg in Investments in Kryptowährungen. Die
Anzahl der Anleger:innen wächst, denn es geht auch unkompliziert: Mit der BISON
App der Gruppe Börse Stuttgart. Einfach, sicher, aus Deutschland.
Was sind Kryptowährungen?
Kryptowährungen sind digitale Assets, die auf kryptografisch gesicherten,
dezentralen Netzwerken basieren und direkt zwischen Nutzer:innen ohne Banken
über die Blockchain ausgetauscht werden können. Als Anlageform können sie
Chancen auf Wertsteigerung und Diversifikation bieten. Über spezialisierte
Handelsplattformen, wie die Krypto-Trading-App BISON (https://bisonapp.com/regis
ter/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial) , die
Teil der Gruppe Börse Stuttgart ist, können Anleger:innen nicht nur bekannte
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, sondern auch 38 weitere Coins handeln
und verwahren. Seit Ende 2024 ist in der EU die MiCAR-Verordnung verpflichtend
für Anbieter:innen und Verwahrer:innen von Kryptowerten. Sie sorgt für
Transparenz, einheitliche Standards im Markt und besseren Anlegerschutz.
Portfolio-Diversifikation mit Kryptowährungen
Kryptowährungen haben sich in den vergangenen Jahren zu eigenständigen
Anlageinstrumenten entwickelt und etablieren sich im Finanzsystem. Daher gehören
für immer mehr Anleger:innen Kryptowährungen zu einem gut diversifizierten
Portfolio. Zwar können die Kurse von Kryptowährungen oft deutlich stärker
schwanken als bei klassischen Anlagen wie Aktien oder Anleihen, doch hängt ihre
Entwicklung nicht immer in gleichem Maß von traditionellen Märkten ab. Das kann
sie für jene Anleger:innen interessant machen, die ihre Vermögenswerte breiter
streuen möchten. Dabei ist ein realistisches Bild von Chancen und Risiken und
gute Vorbereitung wichtig.
Sichere Verwahrung beim Investieren
Wer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte bei der Wahl des Anbieters
vorranging auf Sicherheit und Seriosität achten. Ein Anbieter mit Sitz in
Deutschland, der alle MiCAR-Vorgaben einhält und unter klaren gesetzlichen
Vorgaben arbeitet, schafft Transparenz und Vertrauen.
Ebenso wichtig sind vollständige Lizenzen, ISO-zertifizierte Standards sowie ein
mehrstufiges Sicherheitskonzept. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt bei
BISON über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine Tochtergesellschaft
der Gruppe Börse Stuttgart, die höchste Sicherheitsstandards gewährleistet und
die erste MiCAR-Lizenz in Deutschland erhalten hat.
Transparenz und Vertrauen
Wer sich über eine bestimmte Kryptowährung informieren möchte, achtet in der
Regel auf wichtige Basisdaten wie den aktuellen Kurs, die prozentuale
Veränderung des Kurses über verschiedene Zeiträume, die Marktkapitalisierung und
das Handelsvolumen des Coins, um Marktinteresse und Liquidität einzuschätzen.
Außerdem werden für die Bewertung der Knappheit die Umlaufmenge und das maximale
Angebot angegeben. Ergänzend sollten bei der Recherche eine Projektbeschreibung
mit Zielen und Anwendungsfällen, historische Kursverläufe sowie offizielle
Quellen eines Coins herangezogen werden.
BISON zeigt immer den aktuellen Kauf- und Verkaufspreis an, zu dem man
Kryptowährungen handeln kann. Der Handel von Kryptowährungen ist gebührenfrei.
Es fällt lediglich der anteilige Spread an, also der Unterschied zwischen
Kaufpreis und Verkaufspreis. Die intuitive Oberfläche für Nutzer:innen sowie die
App am Smartphone erleichtern den Zugang, bei Fragen und Problemen unterstützt
ein verlässlicher Kundendienst. Neuanleger:innen, die überlegen, ihr Portfolio
mit Kryptowährungen zu diversifizieren, können mit einer regulierten Plattform
wie BISON einfach und sicher in den Handel einsteigen.
Weitere Informationen unter: www.bisonapp.com (https://bisonapp.com/register/?ut
m_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial)
