Jetzt (endlich) in Kryptowährungen investieren (FOTO)

Kryptowährungen sind digitale Assets, die auf kryptografisch gesicherten,dezentralen Netzwerken basieren und direkt zwischen Nutzer:innen ohne Bankenüber die Blockchain ausgetauscht werden können. Als Anlageform können sieChancen auf Wertsteigerung und Diversifikation bieten. Über spezialisierteHandelsplattformen, wie die Krypto-Trading-App BISON (https://bisonapp.com/register/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial) , dieTeil der Gruppe Börse Stuttgart ist, können Anleger:innen nicht nur bekannteKryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, sondern auch 38 weitere Coins handelnund verwahren. Seit Ende 2024 ist in der EU die MiCAR-Verordnung verpflichtendfür Anbieter:innen und Verwahrer:innen von Kryptowerten. Sie sorgt fürTransparenz, einheitliche Standards im Markt und besseren Anlegerschutz.Portfolio-Diversifikation mit KryptowährungenKryptowährungen haben sich in den vergangenen Jahren zu eigenständigenAnlageinstrumenten entwickelt und etablieren sich im Finanzsystem. Daher gehörenfür immer mehr Anleger:innen Kryptowährungen zu einem gut diversifiziertenPortfolio. Zwar können die Kurse von Kryptowährungen oft deutlich stärkerschwanken als bei klassischen Anlagen wie Aktien oder Anleihen , doch hängt ihreEntwicklung nicht immer in gleichem Maß von traditionellen Märkten ab. Das kannsie für jene Anleger:innen interessant machen, die ihre Vermögenswerte breiterstreuen möchten. Dabei ist ein realistisches Bild von Chancen und Risiken undgute Vorbereitung wichtig.Sichere Verwahrung beim InvestierenWer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte bei der Wahl des Anbietersvorranging auf Sicherheit und Seriosität achten. Ein Anbieter mit Sitz inDeutschland, der alle MiCAR-Vorgaben einhält und unter klaren gesetzlichenVorgaben arbeitet, schafft Transparenz und Vertrauen.Ebenso wichtig sind vollständige Lizenzen, ISO-zertifizierte Standards sowie einmehrstufiges Sicherheitskonzept. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt beiBISON über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine Tochtergesellschaftder Gruppe Börse Stuttgart, die höchste Sicherheitsstandards gewährleistet unddie erste MiCAR-Lizenz in Deutschland erhalten hat.Transparenz und VertrauenWer sich über eine bestimmte Kryptowährung informieren möchte, achtet in derRegel auf wichtige Basisdaten wie den aktuellen Kurs, die prozentualeVeränderung des Kurses über verschiedene Zeiträume, die Marktkapitalisierung unddas Handelsvolumen des Coins, um Marktinteresse und Liquidität einzuschätzen.Außerdem werden für die Bewertung der Knappheit die Umlaufmenge und das maximaleAngebot angegeben. Ergänzend sollten bei der Recherche eine Projektbeschreibungmit Zielen und Anwendungsfällen, historische Kursverläufe sowie offizielleQuellen eines Coins herangezogen werden.BISON zeigt immer den aktuellen Kauf- und Verkaufspreis an, zu dem manKryptowährungen handeln kann. Der Handel von Kryptowährungen ist gebührenfrei.Es fällt lediglich der anteilige Spread an, also der Unterschied zwischenKaufpreis und Verkaufspreis. Die intuitive Oberfläche für Nutzer:innen sowie dieApp am Smartphone erleichtern den Zugang, bei Fragen und Problemen unterstütztein verlässlicher Kundendienst. Neuanleger:innen, die überlegen, ihr Portfoliomit Kryptowährungen zu diversifizieren, können mit einer regulierten Plattformwie BISON einfach und sicher in den Handel einsteigen.Weitere Informationen unter: www.bisonapp.com (https://bisonapp.com/register/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial)Pressekontakt:BISON - Boerse Stuttgart Digital Broker GmbHBörsenstraße 470174 StuttgartStefanie MöllnerM: mailto:press@bisonapp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180327/6150397OTS: BISON