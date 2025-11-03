    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Jetzt (endlich) in Kryptowährungen investieren (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Seit einigen Jahren interessieren sich immer mehr
    Anleger:innen für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Bereits rund 14 Prozent
    der Deutschen besitzen digitale Coins, weitere 30 bis 40 Prozent bekunden
    grundsätzliches Interesse am Einstieg in Investments in Kryptowährungen. Die
    Anzahl der Anleger:innen wächst, denn es geht auch unkompliziert: Mit der BISON
    App der Gruppe Börse Stuttgart. Einfach, sicher, aus Deutschland.

    Was sind Kryptowährungen?

    Kryptowährungen sind digitale Assets, die auf kryptografisch gesicherten,
    dezentralen Netzwerken basieren und direkt zwischen Nutzer:innen ohne Banken
    über die Blockchain ausgetauscht werden können. Als Anlageform können sie
    Chancen auf Wertsteigerung und Diversifikation bieten. Über spezialisierte
    Handelsplattformen, wie die Krypto-Trading-App BISON (https://bisonapp.com/regis
    ter/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial) , die
    Teil der Gruppe Börse Stuttgart ist, können Anleger:innen nicht nur bekannte
    Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, sondern auch 38 weitere Coins handeln
    und verwahren. Seit Ende 2024 ist in der EU die MiCAR-Verordnung verpflichtend
    für Anbieter:innen und Verwahrer:innen von Kryptowerten. Sie sorgt für
    Transparenz, einheitliche Standards im Markt und besseren Anlegerschutz.

    Portfolio-Diversifikation mit Kryptowährungen

    Kryptowährungen haben sich in den vergangenen Jahren zu eigenständigen
    Anlageinstrumenten entwickelt und etablieren sich im Finanzsystem. Daher gehören
    für immer mehr Anleger:innen Kryptowährungen zu einem gut diversifizierten
    Portfolio. Zwar können die Kurse von Kryptowährungen oft deutlich stärker
    schwanken als bei klassischen Anlagen wie Aktien oder Anleihen, doch hängt ihre
    Entwicklung nicht immer in gleichem Maß von traditionellen Märkten ab. Das kann
    sie für jene Anleger:innen interessant machen, die ihre Vermögenswerte breiter
    streuen möchten. Dabei ist ein realistisches Bild von Chancen und Risiken und
    gute Vorbereitung wichtig.

    Sichere Verwahrung beim Investieren

    Wer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte bei der Wahl des Anbieters
    vorranging auf Sicherheit und Seriosität achten. Ein Anbieter mit Sitz in
    Deutschland, der alle MiCAR-Vorgaben einhält und unter klaren gesetzlichen
    Vorgaben arbeitet, schafft Transparenz und Vertrauen.

    Ebenso wichtig sind vollständige Lizenzen, ISO-zertifizierte Standards sowie ein
    mehrstufiges Sicherheitskonzept. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt bei
    BISON über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine Tochtergesellschaft
    der Gruppe Börse Stuttgart, die höchste Sicherheitsstandards gewährleistet und
    die erste MiCAR-Lizenz in Deutschland erhalten hat.

    Transparenz und Vertrauen

    Wer sich über eine bestimmte Kryptowährung informieren möchte, achtet in der
    Regel auf wichtige Basisdaten wie den aktuellen Kurs, die prozentuale
    Veränderung des Kurses über verschiedene Zeiträume, die Marktkapitalisierung und
    das Handelsvolumen des Coins, um Marktinteresse und Liquidität einzuschätzen.
    Außerdem werden für die Bewertung der Knappheit die Umlaufmenge und das maximale
    Angebot angegeben. Ergänzend sollten bei der Recherche eine Projektbeschreibung
    mit Zielen und Anwendungsfällen, historische Kursverläufe sowie offizielle
    Quellen eines Coins herangezogen werden.

    BISON zeigt immer den aktuellen Kauf- und Verkaufspreis an, zu dem man
    Kryptowährungen handeln kann. Der Handel von Kryptowährungen ist gebührenfrei.
    Es fällt lediglich der anteilige Spread an, also der Unterschied zwischen
    Kaufpreis und Verkaufspreis. Die intuitive Oberfläche für Nutzer:innen sowie die
    App am Smartphone erleichtern den Zugang, bei Fragen und Problemen unterstützt
    ein verlässlicher Kundendienst. Neuanleger:innen, die überlegen, ihr Portfolio
    mit Kryptowährungen zu diversifizieren, können mit einer regulierten Plattform
    wie BISON einfach und sicher in den Handel einsteigen.

    Weitere Informationen unter: www.bisonapp.com (https://bisonapp.com/register/?ut
    m_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial)

    Pressekontakt:

    BISON - Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH
    Börsenstraße 4
    70174 Stuttgart

    Stefanie Möllner
    M: mailto:press@bisonapp.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180327/6150397
    OTS: BISON




