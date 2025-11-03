US-Pharmakonzern Eli Lilly plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 745,9 auf Tradegate (03. November 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 684,62 Mrd..

Eli Lilly zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 830,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Eli Lilly Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 994,00US-Dollar was eine Bandbreite von +8,98 %/+30,51 % bedeutet.