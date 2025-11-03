    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly
    US-Pharmakonzern Eli Lilly plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden

    Für Sie zusammengefasst
    • Lilly baut neues Werk in den Niederlanden.
    • Investition von 3 Milliarden US-Dollar geplant.
    • Rund 500 neue Jobs in Katwijk geschaffen.
    INDIANAPOLIS/KATWIJK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt außerdem seine Lieferketten stärken./niw/mne/mis

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
